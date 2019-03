In 10 200 per la Huawei Roma Ostia di domenica

Parma - fermato per droga coach di volley : aveva 200 grammi di coca : Indagine dopo una soffiata L'allenatore-videomaker, racconta oggi Gazzetta di Parma , non ha alcun precedente ed è ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida. L'accusa è detenzione e spaccio ...

Croce Rossa - presidente : “Perché difendo la privatizzazione? Facciamo con 60 milioni ciò che prima facevamo con 200” : “Con 60 milioni Facciamo quello che prima facevano con 200, questo è fondamentale. Che l’operazione abbia lasciato anche scontento e problemi aperti è certo, ma non si può prescindere da questo dato che rivendico”. Francesco Rocca è l’uomo che ha traghettato la Croce Rossa dall’ente pubblico al nuovo soggetto privato, trasformazione sulla quale domani dirà la sua la Corte Costituzionale verificando che non sia stata ...

Genova - ex olimpionico a Pechino 2008 fermato per un furto : Ma conciliare la fatica dello sport e quella di garantirsi uno stipendio non è facile. El Idrissi deve continuare a guadagnarsi da vivere come venditore occasionale e incappa anche in qualche guaio ...

Simbolo fallico del 200 DC ritrovato sul Vallo di Adriano : per i romani non aveva un significato volgare : La moda di disegnare peni stilizzati è molto più antica di quanto si possa immaginare. Anche se, quasi duemila anni fa, le incisioni avevano ben altro significato rispetto alla volgarità di oggi. Lo ...

In 200 mila a Milano contro il razzismo : “Qui per cambiare il Paese” : L’onda di persone è imponente. Travolgente al punto da fare quasi paura. Ma la sensazione viene subito annullata dall’atmosfera di allegria ed energia della marcia contro il razzismo che, in un pomeriggio, trasforma milano nel laboratorio d’Italia contro l’intolleranza. «Siamo 200 mila» twitta l’assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majori...

"Prima le persone" - in 200mila a Milano contro il razzismo | Sala : uno spartiacque : Presenti anche il segretario generale della Cgil, Landini, l'ex sindaco Pisapia e l'ex presidente della Camera Boldrini. Sfilano insieme i candidati alle primarie del Pd Nicola Zingaretti e Maurizio Martina

Nuoto – Trofeo Città di Milano : Quadarella e Detti senza rivali nei 400 sl - Katinka Hosszu super nei 200 misti : La seconda giornata della nona edizione del Trofeo Città di Milano regala le vittorie di Quadarella e Detti nei 400 stile libero Sessione pomeridiana della seconda giornata del 9° Trofeo Città di Milano, in programma fino al tre marzo con la domenica dedicata ai giovani. Si apre con gli acuti nei 400 stile libero di Simona Quadarella e Gabriele Detti. La regina del mezzofondo europeo, già prima negli 800 e nei 1500, nuota in ...

Nella Milano di Salvini oltre 200 mila persone in piazza per dire 'No' a razzismo e discriminazioni : Sono decine di migliaia le persone che partecipano, nel centro di milano al corteo 'People - prima le persone' contro ogni discriminazione. "Una grande iniziativa pubblica per dire che vogliamo un ...

