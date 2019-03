Il servizio del Tg5 dedicato alle casalinghe suscita ironia e battute sui social VIDEO

blogo

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Siamo nell'edizione di punta del Tg5, quella delle 20 condotta da Cesara Buonamici. Scavalcata la metà del notiziario - andato in onda ieri - ci si porta verso tematiche passo passo più leggere e ci si ritrova in una curiosità tutta da scoprire: Il lavoro più rischioso? Fare leParte ilfirmato dalla voce Simona Branchetti che esplica in modo completo i dati alla mano. La notizia: 600mila gli incidenti domestici in cui lesono state - loro malgrado - coinvolte solo nel 2017. Tutto bene, si fa per dire, certamente non è un dato di cui andare fieri. Ma ora spostiamoci su un dettaglio più visivo.Ildel Tg5sui) pubblicato su TVBlog.it 06 marzo 2019 12:52.

rubio_chef : “Io sono un uomo che ha sempre cercato l’incontro e mai lo scontro”, continuava a ripeteva nelle sue interviste. “I… - MSF_ITALIA : “Un’intera famiglia saltata in aria per le mine. In #Yemen si muore anche così, coltivando quel che resta nei campi… - redazioneiene : Chi ha ucciso barbaramente un ragazzo di 18 anni con problemi mentali? Sentite cosa si dicono in queste intercettaz… -