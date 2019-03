Il reportage Siamo entrati nella baraccopoli di San Ferdinando | cosa c' era e perché

notizie.tiscali

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Che caldo. Sembra una giornata estiva. Picchia il sole caldo e a ora di pranzo arriva anche il prefetto Di Bari e il questore Grassi. Sono soddisfattinon vi sono stati incidenti. Nessuna ...

IlaBrusadelli : RT @FondazioneAVSI: Era il 7marzo2011 e la #Siria entrava in una guerra che ancora oggi ha pesanti ripercussioni sulla popolazione. Per que… - AvsiMexico : RT @FondazioneAVSI: Era il 7marzo2011 e la #Siria entrava in una guerra che ancora oggi ha pesanti ripercussioni sulla popolazione. Per que… - marialauraconte : RT @FondazioneAVSI: Era il 7marzo2011 e la #Siria entrava in una guerra che ancora oggi ha pesanti ripercussioni sulla popolazione. Per que… -