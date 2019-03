Il presidente del Brasile Bolsonaro pubblica video osceno contro il carnevale | richiesta

Arresto cardiaco - il presidente del 118 : evitabile una morte su tre : Maggiore sensibilizzazione ed informazione possono salvare vite umane, un massaggio cardiaco tempestivo, entro i primi 3 minuti di un Arresto cardiaco, consentirebbe di salvare 20 mila delle 60 mila persone che muoiono ogni anno all’improvviso. Questa è la denuncia del presidente del 118, Mario Balzanelli che rincara la dose dicendo che, se si effettuassero con immediatezza le manovre di disostruzione, si salverebbero almeno 40-50 persone ...

Checco Zalone/ Video - siparietto con il presidente del Potenza : 'il Bari presto...' : Checco Zalone, il siparietto sul Bari con il presidente del Potenza Calcio scatena il web: 'presto ai vostri....'. Il Video che è diventato virale.

Il presidente del Potenza Calcio Caiata incontra Checco Zalone : “Semb uno squadrone” e il comico risponde così : Il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha postato un video che lo ritrae assieme al comico Checco Zalone. Assieme recitano il tormentone a sostegno del team lucano: “Semb nu squadrone”. Il comico pugliese replica auspicando sorti simili per il Bari L'articolo Il presidente del Potenza Calcio Caiata incontra Checco Zalone: “Semb uno squadrone” e il comico risponde così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Carlos Ghosn - ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan - è stato liberato su cauzione : L’ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, è stato liberato su cauzione. Ghosn era stato arrestato lo scorso novembre in Giappone con l’accusa di avere trattenuto per sé alcuni fondi aziendali quando era a capo dell’azienda automobilistica Nissan.

Calcio - il Var è un termine maschile. Lo dice il presidente della Crusca : Nel suo intervento Marazzini ha fatto un excursus storico sul rapporto e l'evoluzione fra lo sport e il linguaggio usato per rappresentarlo. «Il» Var, introdotto obbligatoriamente a partire dal ...

Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

Francesca Businarolo del M5S è stata eletta presidente della Commissione Giustizia della Camera al posto di Giulia Sarti : La 36enne Francesca Businarolo del Movimento 5 Stelle è stata eletta presidente della Commissione Giustizia della Camera al posto di Giulia Sarti, altra deputata del M5S che si era dimessa dall’incarico per via dello scandalo sui mancati rimborsi al fondo

presidente Conte - ci dica cosa pensa della Tav : Presidente Conte, così non va. Apprendiamo oggi che il governo proverà a decidere sulla Tav tra giovedì e venerdì (anche perché la telenovela si va facendo stucchevole) ed è, tutto sommato, una buona notizia.Però non sappiamo come la pensa il capo del governo e questo non va bene. Sia chiaro, il suo ruolo è difficile. Lo è perché Lei è un primo ministro "tecnico" di un ...

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: Quanto guadagna e qual è il suo ...

“presidente - chi è il vero politico?”. La domanda dello studente a Mattarella. E il capo dello Stato risponde così : “Presidente, che caratteristiche devo avere un politico e che cosa significa, precisamente, dire di una persona che è un politico?”. Come di consueto, il Quirinale ha aperto le proprie porte alle scuole italiane e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto alle domande dei ragazzi. L'articolo “Presidente, chi è il vero politico?”. La domanda dello studente a Mattarella. E il capo dello Stato risponde ...

Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma - Dott Magi : “In sanità Zingaretti non ha potuto fare più di tanto nel Lazio” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei medici di Roma (Omceo) è intervenuto, nel corso del programma Genetica Oggi conDotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il programma sulla sanità di Zingaretti. “Riguardo i LEA – ha affermato Magi- purtroppo abbiamo una situazione dove non tutte le regioni hanno erogato i Livelli Essenziali di Assistenza in modo uguale perché la differenziazione delle modalità dei ...

FAZIO INTERVISTA MACRON/ La presa in giro del presidente francese su Rai 1 : Pur non essendo un giornalista, Fabio FAZIO ha INTERVISTAto Emmanuel MACRON. Il risultato è stato sorprendente: in negativo

Gli appuntamenti del presidente Conte dal 6 all'8 marzo : ... Sala della Lupa, Camera dei Deputati Ore 14.30 " Convegno 'L'economia del benessere: la rivoluzione possibile', Sala della Regina, Camera dei Deputati VENERDÌ 8 Ore 11.00 " Celebrazione della ...