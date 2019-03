Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità combattive di Dante

Tolkien : un nuovo trailer del film che racconta la giovinezza del creatore del Signore degli Anelli : In casa Fox, invece, stanno probabilmente sperando che Tolkien ottenga risultati migliori dell'altro film che lo Studio hollywoodiano ha dedicato a uno scrittore inglese famoso in tutto il mondo, l' ...

'Tolkien' - Nicholas Hoult è lo scrittore britannico nel nuovo trailer del film biografico : A vestire i panni del giovane autore inglese è l'attore Nicholas Hoult , reduce dal successo di pubblico e critica de La favorita e in arrivo nelle sale di tutto il mondo , sempre a maggio, con il ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità di combattimento di Nero : Devil May Cry 5 è uno dei titoli più attesi ed anticipati di Capcom, che di recente ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle abilità combattive di Nero, uno dei tre protagonisti principali di questo action.Come riporta Gamingbolt, il breve filmato mostra il cacciatore di demoni utilizzare combinazioni di spada, pistole e del suo Devil breaker per scatenare devastanti e spettacolari combo che i fan della serie non vedranno l'ora di ...

Ultraman : trailer e locandina del nuovo anime targato Netflix : Netflix svela oggi il trailer, la locandina e le prime foto della nuova serie anime Originale “Ultraman”, che sarà disponibile dal 1° aprile 2019. Questa sarà la prima serie anime interamente realizzata in 3DCG (tecnica di animazione) e sarà un nuovo capitolo della rinomata saga diretta dai celebri registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki. La nuova versione 3DCG rivoluzionerà l’universo dell’anime, dalle delicate espressioni dei personaggi ...

Nel nuovo trailer di Devil May Cry 5 possiamo vedere alcune sequenze riprodotte in live action : Capcom ha condiviso un nuovo peculiare trailer del suo attesissimo Devil May Cry 5. Come riporta Gematsu, il filmato riproduce in live action alcune delle sequenze cinematiche che abbiamo avuto modo di vedere in occasione dell'E3 2018, e anche nella scorsa edizione del Tokyo Game Show.Il nuovo trailer è dunque interpretato da veri e propri attori, intenti a ripercorrere le principali sequenze che hanno presentato Devil May Cry 5 al grande ...

Shazam : Warner Bros. pubblica online il nuovo trailer del film DC! : Warner Bros. ha diffuso in rete nuove immagini di Shazam! Shazam: appena pubblicato online da Warner Bros. il nuovo trailer del film targato DC. A interpretare il ruolo da protagonista al cinema è l’attore Zachary Levi, la star di Hollywood ha fatto parte anche della serie TV Chuck, diventata un vero cult per i fan. Cosa ... Leggi tuttoShazam: Warner Bros. pubblica online il nuovo trailer del film DC!L'articolo Shazam: Warner Bros. ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 ripercorre tutta la storia della saga prima dell’uscita : 8 marzo 2019. È questa la data scelta da Capcom per l'uscita di Devil May Cry 5, atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo non va solo a confermare l'ottima annata della compagnia giapponese - iniziata con il sontuoso remake di Resident Evil 2 -, ma anche e soprattutto a proseguire una saga entrata ormai di diritto nell'Olimpo del gaming e nei cuori degli appassionati. L'indiavolato action game segnerà il ritorno del cacciatore di demoni ...

Hellboy : ecco il nuovo trailer del film vietato ai minori! : Nel secondo trailer di Hellboy non mancano scene di sangue e violenza, infatti la pellicola è stata vietata ai minori! La Lionsgate pubblica online il nuovo trailer di Hellboy, il reboot della saga per il cinema di Guillermo Del Toro, tratta dalla serie di fumetti creati da Mike Mignola. Fanno parte del cast del film la star di Hollywood ... Leggi tuttoHellboy: ecco il nuovo trailer del film vietato ai minori!L'articolo Hellboy: ecco il nuovo ...

Hellboy sempre più violento nel nuovo trailer red band : Che il nuovo film del demone rosso sarebbe stato molto più cupo e violento dei precedenti firmati da Guillermo del Toro, si sapeva già, ma è il nuovo trailer di Hellboy a confermarlo. Il video, pubblicato in versione red band (oltre a quella più «leggera», cioè green band) dimostra ampiamente il senso del divieto ai minori non accompagnati (almeno, negli Stati Uniti) con cui uscirà il film, nelle sale ...

Hellboy - ecco il nuovo trailer del film reboot : I fan dell’Hellboy interpretato da Ron Perlman dovranno ormai rassegnarsi: il nuovo film reboot sul personaggio tratto dai fumetti Dark Horse, infatti, ristabilirà le origini del mezzo demone dalle corne mozzate. Come si vede nel nuovo trailer diffuso in queste ore la nuova pellicola diretta da Neil Marshall mostrerà come la creatura infernale è stata evocata durante il nazismo, ma soprattutto vedrà il David Harbour di Stranger Things dare ...

L'inquietante e pericolosa Zona Nera di The Division 2 si mostra in un nuovo trailer : Oggi Ubisoft ha mostrato un nuovo trailer dedicato alla pericolosa Zona Nera di The Division 2, ovvero particolari aree altamente contaminate in cui le peggiori bande di criminali agiscono indisturbate.Come riporta VG247, nel gioco completo saranno presenti 3 diverse Zone Nere nell'area attorno a Washington DC ( ovvero i settori Est, Sud ed Ovest), ognuna delle quali supporterà fino a 12 giocatori. Nella Zona Nera i giocatori potranno ...

Johnny Cage combatte in Mortal Kombat 11 : sangue - combo e violenza nel nuovo trailer : Gli appassionati di picchiaduro ad incontri guardano già al 23 aprile come ad un giorno caldissimo. Si tratta infatti della data di uscita di Mortal Kombat 11, nuova evoluzione della saga tutta Fatality ed emoglobina, attesa su personal computer e console di ultima generazione. Una saga leggendaria, che vuole - e deve! - tornare nell'attuale generazione del gaming mettendo sul piatto una buona dose di novità. Senza snaturare i capi saldi che ne ...

Left Alive : nuovo Gameplay Trailer in vista del lancio : Square Enix ha rivelato oggi un Nuovo video che mostra il Gameplay del Nuovo sparatutto d’azione di prossima uscita Left Alive. Oltre a rivelare nuove immagini di gioco, il game director Toshifumi Nabeshima commenta il Gameplay e offre ulteriori dettagli sulle varie abilità e tattiche che i giocatori dovranno usare per aumentare le probabilità di vittoria. In questo Nuovo e appassionante video, Nabeshima ...