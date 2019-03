Il Nome della Rosa | spoiler dell' 11 marzo | Anna insegue Bernando Gui

Il Nome della Rosa - Seconda Puntata : Il Mistero dei Puntini sul Corpo! : Il Nome della Rosa, trama Seconda Puntata: Guglielmo inizia ad indagare sulle morti sospette. La biblioteca del convento diventa luogo dei misteri ma è impossibile accedervi. Adso ammaliato da una ragazza occitana. Anna trama la sua vendetta. L’appassionante e misteriosa serie “Il Nome della Rosa” in onda su Rai1 giunge alla Seconda Puntata. La morte misteriosa di alcuni frati rende l’aria al convento molto pesante. Ogni angolo buio e nascosto ...

'Il Nome della rosa' debutta su Rai1 e conquista gli ascolti della prima serata : Successo di ascolti per l'anteprima mondiale della serie Il nome della rosa diretta da Giacomo Battiato , tratta dal libro di Umberto Eco . Il kolossal made in Italy, stasera andrà in onda in Francia, ...

Il Nome della Rosa esordisce con il 27 % e vince il confronto con I Medici 2 : Il Nome della Rosa - I Medici La sfida a distanza tra i due colossal "in costume". Esordio brillante per “Il Nome della Rosa” netto vincitore della serata del 4 marzo 2019. La serie evento italo tedesca ha ottenuto la bellezza di 6 milioni e mezzo di spettatori pari al 27,4 % oltre alle 16mila ...

Il Nome della Rosa : Boni - Bentivoglio - Scarano e Fresi nel cast italiano : Sette italiani nel cast della serie evento di Rai Uno. In onda da questa sera, per quattro settimane, “Il Nome della Rosa”, fiction di 8 puntate co-prodotta da Andrea Porporati, il tedesco Nigel Williams e il regista Giacomo Battiato. In anteprima mondiale su Rai Uno è la fiction italiana più ...

Il Nome della Rosa esordisce con il 27 % e vince il confronto con I Medici 2 : Il Nome della Rosa - I Medici La sfida a distanza tra i due colossal "in costume". Esordio brillante per “Il Nome della Rosa” netto vincitore della serata del 4 marzo 2019. La serie evento italo tedesca ha ottenuto la bellezza di 6 milioni e mezzo di spettatori pari al 27,4 % oltre alle 16mila ...

5 cose da sapere sulla serie tv dedicata al Nome della rosa : 1. Come Sherlock e Watson2. La biblioteca3. Il cast internazionale4. I luoghi delle riprese5. Cosa c’entra Il trono di spadeIl Nome della rosa è l’adattamento in quattro parti (otto episodi) del best seller di Umberto Eco già trasposto in film nel 1986 da Jean Jacques Annaud e ha debuttato il 4 marzo su Rai 1. Ai tempi la pellicola fu un fiasco totale negli Stati Uniti e un successo clamoroso in Europa, merito anche di un cast dove spiccava uno ...

Anticipazioni Il Nome della rosa - seconda puntata : Berengario muore - Guglielmo è confuso : Il nome della rosa, serie tv ispirata ad un famoso romanzo di Umberto Eco dall'omonimo nome, è andata in onda in prima visione lunedì, 4 marzo, su Rai 1, ottenendo un ottimo successo. La serie televisiva, diretta da Giacomo Battiato e con attore principale John Turturro, nei panni del monaco Guglielmo da Baskerville, andrà in onda probabilmente ogni lunedì. Cosa accadrà nella seconda puntata de Il nome della rosa La prima puntata ci ha portato a ...

Il Nome della Rosa : in attesa della seconda puntata - ecco gli ascolti della prima : Il Nome della Rosa, ieri al suo debutto, vince la sfida del piccolo schermo facendo registrare numeri da record per l'ammiraglia Rai.

Rai - 'Il Nome della rosa' domina la prima serata : 6 - 5 milioni di spettatori : Grande successo di pubblico per l'anteprima mondiale de ' Il nome della rosa '. La prima serata televisiva è stata dominata dalla prima delle quattro puntate della serie kolossal firmata da Giovanni ...

KYIV – non Kiev – è il Nome corretto della capitale dell’Ucraina - una metropoli da scoprire fra lusso - arte e gastronomia : La capitale dell’Ucraina è una città tutta da scoprire, oltre a essere l’anima del paese è uno dei luoghi più accoglienti e affascinanti d’Europa. La metropoli ha cambiato aspetto negli ultimi anni: la crescita economica e la rivoluzione culturale ha fatto si che la città si sia affermata come capitale del lusso e della moda e ha sviluppato un fascino e un carattere unico. Secondo la classifica di dicembre 2018 della Lonely Planet, KYIV è al ...

Il Nome della rosa : buono il debutto - ma si poteva fare di più : John Turturro nei panni di Guglielmo da BaskervilleCredits: Ufficio Stampa/ Fabio Lovino Una delle lezioni fondamentali di Umberto Eco è stata quella di prendere consapevolezza delle differenze tra i vari media: ogni mezzo di comunicazione ha un suo linguaggio, un suo “alfabeto” come lo ha definito lo stesso autore. Proprio per questo il grande studioso oggi storcerebbe il naso nel vedere i tanti confronti tra la versione letteraria, quella ...

Ascolti prima puntata de Il Nome della Rosa - cosa ha funzionato e cosa no : successo social tra critiche e paragoni : Ascolti da record per la prima puntata de Il Nome della Rosa. Il doppio episodio andato in onda lunedì 4 marzo ha tenuto incollati allo schermo ben 6.501.000 spettatori pari al 27.4% di share, affossando la concorrenza sulle altre reti. Un successo di pubblico prevedibile, vista l'enorme campagna pubblicitaria e la co-produzione internazionale. L'adattamento televisivo del best seller di Umberto Eco non è un'opera semplice da portare sullo ...

Il Nome della Rosa - ecco perché la fiction di RaiUno rende impossibile e imbarazzante il paragone con il film : “Penitenziagite, penitenziagite!”. Riprodurre così in una miniserie tv “Il Nome della Rosa”, magica unione del romanzo colto e chilometrico di Umberto Eco con la centrata magniloquenza di un giallo storico cinematografico per grandi platee, è un’eresia a cui dovrebbe dare risposta direttamente l’inquisitore Bernardo Gui. Troppe, scontate e macroscopiche le differenze tra la matrice e la copia. impossibile e imbarazzante il paragone. Il Nome ...

Ascolti tv - Il Nome della rosa debutta con 6.5 milioni di telespettatori e travolge L’isola dei famosi : La miniserie evento Il nome della rosa, con protagonista John Turturro e Rupert Everett, ha conquistato su Rai1 la prima serata tv del 4 marzo con 6 milioni 501mila telespettatori e il 27.38% di share. La miniserie, diretta da Giacomo Battiato, è un adattamento televisivo del romanzo di Umberto Eco del 1980, da cui nel 1986 era stato anche tratto il film con Sean Connery. Il nome della rosa, la serie tv: il cast e i personaggi ...