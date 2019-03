Il ministro Grillo | In Calabria il disavanzo è di 127 milioni Pronto piano

Matteo Salvini scrive a ministro Grillo : “Decreto per far entrare a scuola bimbi non vaccinati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive al ministro della Salute, Giulia Grillo, per chiederle di intervenire al più presto con un decreto legge che permetta ai bambini non vaccinati di entrare ugualmente a scuola, nonostante il divieto che scatterà il prossimo 10 marzo. Lei replica: "Sarà il Parlamento a superare la legge Lorenzin".Continua a leggere

Sanità : Palermo - ministro Grillo in visita all’Ismett : Palermo, 4 mar. (Adnkronos) - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, è appena arrivata all’Ismett di Palermo. Nel centro di eccellenza visiterà i reparti di Terapia intensiva e Cardiochirurgia. Ad accompagnarla nella sua tappa palermitana, tra gli altri, il deputato del MoVimento 5 Stelle, Giorgio

Il ministro Giulia Grillo : ''Autonomia - non permetterò divari Nord-Sud sulla Sanità' : Bisognerebbe invece chiedere conto alla classe politica che ha governato ed amministrato negli ultimi decenni del divario fra le due aree del Paese'. Ha varato una riforma sulle liste d'attesa: cosa ...

Beppe Grillo - il ministro Elisabetta Trenta sorpresa nel backstage dello spettacolo a teatro : Dettagli sulla serata a teatro di Beppe Grillo. Dettagli che viaggiano su Repubblica, in un articolo firmato da Goffredo De Marchis che ha innescato una polemica con Luisella Costamagna. Ma tant'è, siamo al Brancaccio, la sera in cui Grillo è stato contestato dagli attivisti M5s. E Repubblica dà con

Mano bionica : Grillo - ministro Salute - - 'grande conquista scienza. Obiettivo è poterla dare a tutti i cittadini che ne avranno bisogno' : Presentati all'Accademia dei lincei i risultati di 10 anni di ricerca Una grande conquista della scienza di cui essere orgogliosi. Così il ministro della Salute Giulia Grillo definisce la nuova Mano ...

Autonomia - il ministro Grillo : la Sanità non si tocca. L'allarme dei giuristi : Anche la Lega, ha detto, 'è un partito ormai nazionale e ha la necessità di dare risposta ai territori e non possono portare avanti una politica a vantaggio di alcuni territori a svantaggio degli ...

Il ministro Grillo assume un "mental coach" : costerà 35mila euro l'anno : Il ministro della Salute, Giulia Grillo , ha assunto un mental coach , ovvero un preparatore mentale. Come racconta Repubblica , il preparatore ' si è formato alla scuola americana di Richard Bandler, ...

San Camillo di Roma : il ministro Giulia Grillo manda i Nas al pronto soccorso : L'ospedale San Camillo di Roma si trova al centro di una polemica tra istituzioni dello stato. Nello specifico, i protagonisti di questo scontro istituzionale sono il ministro della Salute pentastellato Giulia Grillo e il Governatore della Regione Lazio e candidato alla Segreteria del Pd Nicola Zingaretti. La polemica nasce dal fatto che il Governatore Zingaretti avrebbe chiesto ufficialmente al ministro Grillo la fine del decennale ...

Caos al pronto soccorso del San Camillo di Roma. Il ministro Grillo : "Condizioni indegne di un paese civile" : Il ministro della Salute Giulia Grillo questa mattina ha inviato i Carabinieri del Nas al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da diversi cittadini e anche dai media."Dai primi accertamenti - si legge in una nota del ministero - sembra esistere una percentuale di ricoveri da pronto soccorso molto elevata, che potrebbe essere spia di inappropriatezza e su cui si ...

ministro Grillo : presto in arrivo la ricetta veterinaria elettronica : Roma, 15 feb., askanews, - Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dato il via libera al decreto che attua la ricetta veterinaria elettronica. Con la firma del Ministro il documento passa ora alla ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia 4150 medici di famiglia in più : Sono 4150 i nuovi medici di famiglia previsti nei prossimi tre anni. Dopo l’approvazione definitiva del Decreto Semplificazioni è in arrivo una vera e propria rivoluzione nel mondo della Sanità italiana che riguarda tutti noi. Il decreto recentemente approvato permette ai laureati in medicina di poter svolgere l’attività di medico di base anche se non avranno completato i tre anni del corso di formazione in medicina generale. Secondo una prima ...