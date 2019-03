Il ministero dell’Economia ha detto che sta cercando consulenti a titolo gratuito ma non

Il ministero dell’Economia cerca consulenti altamente qualificati : ma lavoreranno gratis : Il ministero dell'Economia ha pubblicato un bando di concorso per trovare consulenti altamente qualificati e con esperienza accademica: esperti preparatissimi ma che dovranno lavorare gratis . Il ministero , infatti, non prevede alcuna retribuzione per queste figure, pur richiedendo criteri stringenti e competenze di alto livello.Continua a leggere

Casapound - il ministero dell’Economia risponde a Raggi : “Il palazzo occupato non sarà sgomberato” : Il palazzo occupato da Casapound nel centro di Roma? Sgomberarlo non è una priorità. Come già aveva fatto in passato, la Prefettura capitolina torna a derubricare l’edificio di via Napoleone III, a due passi dalla stazione Termini, fra gli immobili che possono attendere tempi migliori per essere restituiti al legittimo proprietario – l’Agenzia del Demanio, in questo caso – non essendo né pericolante né essendoci emergenze o urgenze varie ...