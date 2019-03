Il Decreto Carige è diventato legge

Carige : ok finale Senato a Decreto con 209 sì - è legge : L'obiettivo del provvedimento e' quello di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.

Decreto Carige approvato alla Camera : 13.58 L'Aula della Camera ha approvato con 461sì, 27 no e due astenuti il Decreto Carige. A votare a favore del provvedimento anche Pd e Forza Italia. Il testo passa ora all'esame del Senato, dove l'esame in assemblea è fissato per il 5 marzo.

Decreto Carige - al via la discussione generale alla Camera - ma l’Aula è completamente deserta : Al via nell’Aula deserta della Camera la discussione generale sul dl Carige. Le votazioni sugli emendamenti al testo, una settantina, avranno inizio domani pomeriggio: al momento è esclusa l’ipotesi che il governo ponga la questione di fiducia L'articolo Decreto Carige, al via la discussione generale alla Camera, ma l’Aula è completamente deserta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto legge Carige : emendamenti presentati in parlamento e norme : Decreto legge Carige: emendamenti presentati in parlamento e norme Come è noto, non è certo un periodo facile per banca Carige, una delle banche più antiche al mondo. Da diversi mesi infatti si trova sotto i riflettori, visto anche il dibattito acceso dal Decreto-legge Carige. Già nel 2017, a seguito di quattro bilanci in rosso consecutivi, era stato previsto un piano di risanamento. L’obiettivo non è stato ancora raggiunto e ...

Carige - tensioni su Decreto - M5s spinge per modifiche - Tria e Lega contrari : Il Movimento 5 stelle spinge per introdurre modifiche e resiste alle pressioni di segno opposto che arrivano dal ministero dell'Economia, sostenuto dalla Lega.

Carige - emendamenti M5s per pene più dure ai dirigenti delle banche e tetti stipendi. Lega : “Decreto non cambia” : Una serie di norme da inserire nel decreto Carige in discussione alla Camera in questi giorni per fissare paletti “per evitare che le crisi bancarie si verifichino di nuovo in futuro”. E’ questo il senso di alcuni emendamenti presentati dai 5 stelle in commissione. Ma la Lega non sembra essere intenzionata ad accettare modifiche. “Non c’è l’intenzione”, ha detto il viceministro dell’Economia ...

Norme anti-banchieri nel Decreto Carige - scontro fra 5 stelle e Lega : "Il decreto non si cambia", ha detto oggi il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, ma dal M5S arrivano chiari segnali che lasciano intendere come il disegno di legge di conversione del Dl Carige costituisca un evidente spunto per cavalcare nuovamente una battaglia contro i banchieri. E attorno alla conversione in legge delle Norme di urgenza a favore della cassa di risparmio genovese adottate agli inizi di gennaio dal governo si ...

La Commissione europea approva il Decreto Carige : 'Misure appropriate' : 'Sono state considerate appropriate, necessarie e proporzionate - ha aggiunto - a evitare la grave perturbazione dell'economia nazionale, con particolare ripercussione su quella ligure, che sarebbe ...

Carige - Consob si difende e benedice il Decreto : "Favorisce risanamento" : MILANO - Una difesa del proprio operato e un via libera implicito al testo per salvare la banca ligure Carige. 'La vigilanza Consob sull'informativa relativa agli assetti di governance è stata, in ...

Banche - Carige chiede al Tesoro la garanzia dello Stato su obbligazioni per 2 miliardi. Via libera dell’Ue al Decreto : Banca Carige ha chiesto al Tesoro la garanzia pubblica prevista dal decreto varato l’8 gennaio “per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di due miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi”. Lo ha comunicato la banca, che “si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro, nell’ambito del massimale previsto dal decreto”. La notizia è ...