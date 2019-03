Il cane è incastrato da un tendone | il poliziotto lo libera e lui lo ringrazia così

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2019) I suoi guaiti avevano allarmato i vicini. Era rimasto agganciato a une non riusciva arsi. Un supplizio per unche invocava aiuto senza riceverne. Una, forse due ore, cercando di attirare l’attenzione. Niente, fino a quando il sottotenente Giovanni Donke, unche lavora a Villa Portal Aconcagua, a San Felipe (Cile), è intervenuto. Ha scavalcato scavalcato una ringhiera di protezione e si è avvicinato al, visibilmente spaventato. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto dirlo e aver rischiato di essere morso, l’uomo è riuscito a tagliare la rete e a slegarlo.L’animale ha mostrato tutta la propria gratitudine. Il video, pubblicato su Facebook, è diventato virale: in sole 24 ore è stato infatti già visto da oltre 4 milioni di persone. L’amore di unaspesso ci lasciano senza parole. Fedele, sincero, leale, sempre dalla parte del ...

