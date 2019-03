huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ildelin, Carlo Trerotola, è nuovo alla politica. Mai una candidatura, nessuna partecipazione ai comizi. Se non a quelli in cui a parlare era Giorgio Almirante, storico esponente del Movimento Sociale Italiano: "Non ho mai fatto politica. Non sono maiai comizi, tranne quando c'era Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto ancora, anche se non è una scelta politica". Le sue parole, pronunciate nel corso di un incontro pubblico a meno di venti giorni dalle elezioni regionali, sono diventate un caso. Non solo perché ad alcuni sarà parso singolare che undiciti un noto esponente della destra, ma anche perché su alcuni media era stato sostenuto che Trerotola avesse definito Almirante il suo unico riferimento politico. Notizia, quest'ultima, non vera.Carlo Trerotola è ...

HuffPostItalia : Il candidato governatore in Basilicata imbarazza il centrosinistra: 'Mai andato ai comizi, tranne quando c'era Gior… - paolocristallo : Regionali in Basilicata, bufera sul candidato governatore di centrosinistra fan di Almirante. - andr900 : @Gabrymalvagia Vabbè ma tanto da noi è pieno di fans di Crosetto, che vuoi che sia un candidato governatore di cent… -