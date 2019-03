I Samsung Galaxy S10 potrebbero scendere molto rapidamente di prezzo

Samsung Galaxy Note 10 immaginato in un nuovo concept con quattro fotocamere posteriori : Anche se mancano ancora parecchi mesi alla presentazione di Samsung Galaxy Note 10, PhoneArena prova a immaginarne le forme con un nuovo concept. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 immaginato in un nuovo concept con quattro fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Il primo grande difetto del Samsung Galaxy Fold : piega in evidenza sul display - pronta la sostituzione? : Prime vere ombre per il Samsung Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole non sarebbe perfetto e mostrerebbe una bella piega in evidenza dopo un determinato uso: in particolar modo, dopo circa 10.000 tra chiusure e aperture del device, il display del telefono apparirebbe segnato e pure irrimediabilmente. La notizia che riguarda il grave problema non è ufficiale ma ufficiosa e trapelata anche attraverso il sito BGR. Qualcuno potrebbe pensare che ...

Tutti i segreti sul Samsung Galaxy S10 : link al download per il manuale ufficiale : Giornata ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo a proposito del Samsung Galaxy S10. Più in generale, a proposito della famiglia di device di recente presentata e ormai ad un passo dall'esordio sul mercato con l'avvio delle vendite in Italia, poche ore fa abbiamo analizzato più da vicino le proposte di Wind Tre in merito al nuovo Galaxy S10e (qui trovate maggiori dettagli, nel caso in cui abbiate voglia di approfondire le varie ...

I manuali utente di Samsung Galaxy S10 - S10+ ed S10e sono disponibili sul sito : A poche ore dal debutto sul mercato, previsto per l'8 marzo, Samsung ha pubblicato sul suo sito ufficiale i manuali utente dei nuovi top di gamma Galaxy S10, S10+ e S10e.

A rate il Samsung Galaxy S10e con Wind e 3 : prezzo totale e risparmio : Capiamo bene quelli che hanno deciso di acquistare il Samsumg Galaxy S10e, la versione economica del top di gamma asiatico che poco hanno da invidiare ai fratelli maggiori (ve ne abbiamo parlato qui nel dettaglio). Una buona cosa sarebbe riuscire ad ammortizzare ulteriormente le spese, magari acquistando lo smartphone a rate tramite un operatore telefonico: a tal proposito, vogliamo oggi parlarvi delle offerte Wind e 3 Italia. Partiamo ...

Galaxy Fold non basta - Samsung studia altri tipi di smartphone pieghevoli : (Foto: Samsung) Dopo l’annuncio del suo smartphone Galaxy Fold, Samsung non ha intenzione di interrompere lo sviluppo dei dispositivi con schermo pieghevole, anzi: potrebbe avere già in cantiere altri due modelli pensati per seguire a stretto giro l’uscita di quello annunciato a fine febbraio. Lo ha riportato Bloomberg, secondo le cui fonti la casa coreana avrebbe intenzione di esplorare diverse tipologie di gadget con schermo ...

Samsung starebbe lavorando ad altri due pieghevoli con soluzioni differenti - mentre difende il Galaxy Fold : Non solo Galaxy Fold. Samsung starebbe lavorando a due nuovi dispositivi pieghevoli alla ricerca di un iniziale vantaggio nel settore: uno con display a conchiglia e uno con schermo pieghevole verso l'esterno.

Dopo il Samsung Galaxy Fold altri due smartphone pieghevoli pronti per imitare il Huawei Mate X? : Dopo il Samsung Galaxy Fold non stupisce affatto che la strada degli smartphone pieghevoli sia stata del tutto spianata e dunque si parli già di seconda generazione per i particolari modelli con schermi flessibili. Proprio Samsung non starebbe perdendo tempo e avrebbe in cantiere altri due esemplari per la nuova gamma, anche se molto diversi tra loro, forse prototipi da passare al vaglio anche a seguito della risposta del mercato. La notizia ...

Addio a registrazione chiamate su Samsung Galaxy S8 post aggiornamento : alcuni chiarimenti : Da alcuni giorni a questa parte diversi utenti italiani in possesso di un Samsung Galaxy S8 possono finalmente testare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie qui in Italia. In attesa che tutte le varianti risultino abilitate a fare questo step, in primis quelle brandizzate TIM, occorre analizzare alcuni argomenti più specifici rispetto alla questione batteria, trattata su queste pagine nel corso dello scorcio finale di febbraio. Ad ...

Insieme ai Samsung Galaxy S10 - SK Telecom inaugura in Corea del Sud la rete LTE da 1 - 2 Gbps : Sedici volte più rapido del "primo" LTE nato nel 2011: è capace di raggiungere 1,2 gigabit per secondo la rete inaugurata dall'operatore SK Telecom

Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10E acquistabili da Wind e Tre : ecco i costi : I nuovi Samsung Galaxi S10, S10 Plus e S10E disponibili presso gli operatori Wind e Tre: scopriamo costi, rate e tutto quel che serve per portarsi a casa uno degli ultimi smartphone di Samsung.

Samsung regala un Galaxy Note 9 e rimborsi fino a 700 euro con l'acquisto di una nuova smart TV : Samsung lancia due promozioni dedicate a chi acquista una smart TV, con un rimborso fino a 700 euro o un Samsung Galaxy Note 9 in regalo.

La politica di aggiornamento di Samsung Galaxy A30 e A50 tra major release e patch di sicurezza : Samsung rivela quale sarà la politica di aggiornamento dei nuovi smartphone di fascia media Galaxy A30 e A50. Ecco ogni quanto riceveranno le patch di sicurezza e quali release di Android dovrebbero vedere.

Samsung Galaxy S10 è ancora "vittima" di JerryRigEverything in un teardown completo : Dopo aver affrontato il test di durabilità, Samsung Galaxy S10 si sottopone a un teardown completo che ne mette in mostra la componentistica interna.