I risultati delle elezioni politiche 2018 a Roma | l’analisi

termometropolitico

(Di mercoledì 6 marzo 2019) I, l’analisiIl 4 marzol’Italia è stata chiamata al voto in una tornata elettorale che ha portato a un risultato per molti versi inatteso, con il Movimento Cinque Stelle che è riuscito a diventare prima lista a livello nazionale con il 32 per cento. La Lega è diventata prima forza della coalizione di centrodestra al 17 per cento e il Partito Democratico crollato al 18 per cento, suo minimo storico.In merito a questo risultato, si è molto parlato di come i cinque stelle abbiano fatto il pieno di voti al sud, vincendo nella stragrande maggioranza dei collegi elettorali meridionali con percentuali molto alte, mentre il centrodestra, trainato dalla Lega, ha vinto in quasi tutto il nord, riuscendo anche a irrompere nelle regioni storicamente rosse, come l’Emilia-gna, la Toscana e soprattutto ...

s_parisi : Come mai nessun giornalista a #tg2post #tg2 chiede conto a @nzingaretti del disastro della sanità, dei rifiuti e de… - you_trend : ?? Come seguire i risultati delle #ElezioniSardegna: alle 22 l'exit poll a cura del consorzio Opinio sarà diffuso su… - TgLa7 : #TgLa7: domani alle 16.15 speciale condotto da Enrico #Mentana sui risultati delle elezioni #regionali in #Sardegna… -