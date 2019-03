Hockey ghiaccio | Alps League 2019 | vittorie per Vipiteno e Renon | cadono Asiago e

oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Tutti in campo per la 43esima e penultima giornata della stagione regolare nella2018/19. Ormai tutto è deciso, rimangono poche cose da delinearsi in classifica, per cui diverse squadre giocano solamente con la testa ai playoff. Vincono, mentre Fassa torna al successo dopo ben 19 sconfitte di fila., Cortina e Gherdeina.EC KAC II –Broncos 0-3. Gli altoatesini dovevano vincere per rinsaldare l’ottavo posto dopo il ko con Milano, e così è stato. Vantaggio immediato, dopo appena 37 secondi, con Nardi, raddoppio di McNally al 23:41 e match indirizzato verso i Broncos che poi arrivano al 3-0 con Kofler al 59:23. La formazione austriaca non spaventa la squadra di coach Jan Ivo eesce dalla Stadthalle Klagenfurt con tre punti fondamentali per la propria classifica.VEU Feldkirch – Rittner Buam 1-4....

