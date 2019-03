Hideo Kojima | Death Stranding è leggermente in ritardo rispetto alla tabella

eurogamer

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Siamo a conoscenza dida alcuni anni, ma in tutto questo tempo,è rimasto piuttosto silenzioso su molte cose, come ad esempio sulla data di uscita.Sebbene ci siano state un bel po' di speculazioni sul fatto che il gioco potrebbe arrivare quest'anno, un aggiornamento condiviso dain una nuova intervista (via J-Wave) farebbe pensare a tempi più lunghi.Come riporta Gamingbolt,ha detto che lui e il suo team aggiustano costantemente il gioco e contemporaneamente lo testano, un processo che, a causa della natura del mondo aperto del gioco, richiede molto più tempo e attenzione. Ha poi proseguito affermando cheè "" inscadenza interna dello studio (di cui non sappiamo nulla, comunque), ma che ilnon dovrebbe essere troppo.Leggi altro...

