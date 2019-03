Hello Kitty | al via le riprese del film!

Come sarà il film di Hello Kitty per il cinema? : Hello Kitty è da sempre un simbolo di amicizia e noi tutti speriamo che il film contribuisca a fare crescere questo sentimento di amicizia nel mondo".

Hello Kitty andrà al cinema : un film tutto per lei : Hello Kitty, icona giapponese nel mondo nata 45 anni fa, arriverà per la prima volta al cinema. La Sanrio, azienda creatrice del personaggio, collaborerà con New Line cinema e FlynnPictureCo per il ...