Gossip U&D | Andrea Dal Corso avrebbe finto di essere etero | ' Gli interessa solo la tv'

Gossip U&D - Teresa riceve in regalo dei biscotti : potrebbero essere da parte di Andrea : E' bastato un video caricato su Instagram da Teresa Langella, a riaccendere il Gossip su lei e Andrea Dal Corso. La ragazza ha informato i fan di aver ricevuto un regalo molto particolare: dei biscotti per bambini, gli stessi che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto recapitare a lei e ad Antonio Moriconi durante il loro soggiorno nella villa. Anche se la tronista non l'ha detto espressamente, questo dono potrebbe essere proprio da parte ...

Gossip U&D - Alessia Cammarota accusata di aver evitato Giulia De Lellis : 'Non esiste' : Piccolo mistero ieri, durante la messa in onda della puntata di Uomini e Donne dedicata alle scelte finali di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, i quali si sono congedati dalla trasmissione con le corteggiatrici prescelte, rispettivamente Irene e Sonia. Tra le ospiti del castello vi erano anche Alessia Cammarota, accompagnata dal marito Aldo Palmeri, e la bellissima Giulia De Lellis in veste di esperta di moda e consigliera. In molti hanno ...

Gossip U&D - Andrea Dal Corso smascherato da Deianira : 'Dicevi Teresa la schifo' : Si continua a parlare di Andrea Dal Corso e Teresa Langella, in seguito alla tanto discussa scelta trasmessa un paio di settimane fa su Canale 5, durante la quale il corteggiatore non si presentò alla festa di fidanzamento. Una decisione che ha fatto soffrire molto la bella Teresa che non ha mai nascosto di esserci rimasta molto male e di aver sofferto molto per questo rifiuto. Ma in queste ore sono venute fuori le scottanti rivelazioni di ...

Gossip U&D - Andrea smascherato dall'ex Martina : 'Dopo il no a Teresa mi ha contattato' : Si continua a parlare della tanto chiacchierata scelta finale di Teresa Langella a Uomini e donne, la quale, come ben saprete, è stata rifiutata dal corteggiatore Andrea Dal Corso, il quale ha preferito non prendersi questa responsabilità. Così, nonostante i diversi mesi di corteggiamento, ha detto 'No' alla bella tronista napoletana, la quale non ha nascosto la sua amarezza e il suo dispiacere. A distanza di qualche giorno, però, ecco che ...

Gossip U&D : Lorenzo e Claudia dopo il sì a pranzo dai familiari di lei - Giulia sul trono : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Lorenzo e Claudia, l'ultima coppia (in ordine di tempo) che si è formata all'interno dello studio di Uomini e donne o per meglio dire all'interno della villa dei sentimenti di Maria De Filippi. Quest'anno, infatti, è cambiata la modalità della scelta e Lorenzo, così come Luigi e tutti gli altri, hanno coronato il loro sogno d'amore con una grande festa, in presenza di tutti i familiari. Lorenzo e ...

Gossip U&D - Teresa sta ancora male dopo il no di Andrew : 'Volevo dei figli da lui' : Non è passato molto tempo dalla puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Teresa Langella: in queste ore, l'ex tronista ha rilasciato delle nuove dichiarazioni al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, facendo un po' di chiarezza su quello che è successo. Un'intervista decisamente spiazzante, durante la quale Teresa ha ammesso che, ancora oggi, sta soffrendo per come sono andate le cose, una chiacchierata dove ha svelato ...

Gossip U&D - la frecciatina di Giulia dopo il rifiuto di Lorenzo : 'E' solo business' : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la fatidica scelta finale di Lorenzo, tra i tronisti più amati di questa edizione di Uomini e donne. A distanza di mesi dall'inizio del suo percorso, Lorenzo lo ha finalmente portato a termine, facendo la scelta tra Claudia e Giulia. E alla fine il tronista ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Claudia, lasciando un po' di amaro in bocca all'altra ragazza, Giulia, che in un primo ...

Gossip U&D - Andrea scrive a Teresa dopo il rifiuto e chiede la possibilità di un confronto : Venerdì sera è andata in onda la prima puntata speciale di Uomini e donne dedicata alla scelta della tronista Teresa Langella, la quale ha portato a compimento il suo percorso dopo circa sei mesi di trono. Una scelta che tuttavia ha scatenato accese polemiche dato che la bella Teresa ha deciso di coronare il suo sogno d’amore con Andrea Dal Corso, ma purtroppo l’esito del corteggiatore non è stato positivo e quindi non c’e stato nessun lieto ...

U&D Gossip : Nilufar triste a San Valentino - Fabio nega il flirt con la ex di Irama : Nilufar Addati e Fabio Colloricchio sono i due ex tronisti di Uomini e Donne ad aver scatenato il gossip nelle ultime ore: la ragazza, per esempio, ha pubblicato su Instagram uno struggente messaggio nel giorno in cui tutti gli innamorati hanno festeggiato San Valentino. L'argentino, invece, ha rilasciato un'intervista al magazine della trasmissione nella quale ha smentito di aver avuto un flirt con la ex di Irama, la ballerina Ana Yanirsa ...

Gossip U&D : Nilufar e Giordano non stanno più insieme - l'annuncio su Instagram : È finita tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono stati gli stessi protagonisti di Uomini e Donne ad usare i social network per comunicare ai fan questa triste notizia. Nelle "Instagram Stories" dell'ex tronista e del suo corteggiatore preferito, dunque, alcune ore fa sono apparsi dei messaggi che hanno confermato quello che molti pensavano da tempo: tra loro le cose non hanno funzionato, perciò si sono detti addio a poco più di sei mesi ...

Gossip U&D - Gian Battista e Claire smascherati in studio : hanno ingannato la redazione : Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne trono over, caratterizzata da un bel po' di colpi di scena. In particolar modo abbiamo visto che una delle coppie è stata letteralmente smascherata in studio da parte della De Filippi, dopo che avevano preso in giro la redazione. Per fortuna, però, la verità è venuta a galla e i due protagonisti del trono over sono stati messi alle strette da un ...

Gossip U&D - Gianni Sperti e il duro attacco di Angela sui social : 'Faccia di...' : Tra le attuali protagoniste di Uomini e donne over in onda su Canale 5 vi è sicuramente la dama Angela Di Iorio, la quale sta tenendo banco in trasmissione con le sue tormentate vicende sentimentali che stanno facendo molto discutere sul web e sui social. In trasmissione non mancano i continui battibecchi con Gianni Sperti e Tina Cipollari e proprio in queste ultime ore, abbiamo visto che Angela si è scagliata duramente nei confronti dello ...

Gossip U&D - Andrea e Arianna dopo il sì finale : dedica d'amore e prime foto insieme : A Uomini e donne è tempo di scelte e questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata del trono classico in onda su Canale 5, è stata trasmessa la registrazione dell'epilogo del trono di Andrea Cerioli, il tronista bolognese che ha scelto di mettere la parola fine alla sua avventura senza attendere il momento della scelta all'interno della villa. Il tronista si è così congedato dalla trasmissione rivelando di voler conoscere meglio la ...

Gossip U&D - la scelta di Teresa Langella : arriva l'augurio dell'ex corteggiatore Pierpaolo : Per Teresa Langella si avvicina sempre di più il momento della fatidica scelta finale a Uomini e donne. La tronista partenopea, infatti, al più presto si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo. E, a pochi giorni dalla fatidica registrazione finale, ecco che sono arrivati anche degli auguri speciali per Teresa, da parte di un suo ex ...