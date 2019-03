Gli italiani e il patrimonio d' arte

I tumori sono le malattie più temute daGli italiani - ma si può fare di più con la prevenzione : Ogni anno in Italia si registrano 2.400 nuovi casi di tumore della cervice uterina causati dal Papillomavirus. L'Hpv è l'agente virale responsabile del carcinoma della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell'ano, del pene, dell'orofaringe e di lesioni precancerose e lesioni genitali esterne (condilomi). Il tumore al collo dell'utero rappresenta ancora una importante causa di morte per le donne. Si stima che, tra i nuovi casi, nel 2018 ...

Golf - European Tour 2019 : Kurt Kitayama in cerca del terzo successo stagionale in Qatar - sette italiani pronti a dare battaGlia : Dopo l’Oman Open della scorsa settimana, prosegue la parentesi nella penisola arabica dello European Tour. A partire da giovedì 7 marzo, presso il Golf Club di Doha, andrà infatti in scena il Commercial Bank Qatar Masters 2019. Nell’albo d’oro del torneo, svoltosi per la prima volta nel 1998, figurano anche autentiche leggende del panorama Golfistico internazionale come il sudafricano Ernie Els e lo scozzese Paul Lawrie, ...

Le migliori banche per Gli italiani - regina N26 : N26, fondata nel 2013, non ha filiali fisiche ma offre prelievi ATM gratuiti in tutto il mondo. Ha raccolto 160 milioni di dollari tramite un finanziamento guidato da Tencent e dalla divisione ...

Masters 1000 Indian Wells 2019 - analisi del tabellone : i big devono stare attenti - Fognini il più fortunato deGli italiani : La notte americana ha portato in dono il tabellone del primo Masters 1000 dell’anno, il sempre più ricco torneo di Indian Wells, che Larry Ellison ha portato a livelli altissimi di eccellenza. Il grande assente è Juan Martin Del Potro, che un anno fa vinse in finale contro Roger Federer: l’argentino sta cercando di risparmiare il ginocchio infortunato. Nel primo quarto del tabellone a sovrastare tutti c’è Novak Djokovic, che ...

ATP Indian Wells - il tabellone deGli italiani : sfortunato Seppi - va meglio a Cecchinato e Fognini : Al via nella prossima settimana il torneo ATP Indian Wells che vedrà di certo 4 italiani al via in attesa dell’esito delle qualificazioni Il torneo di Indian Wells è alle porte ed aprirà un’intensa stagione sul cemento americano che precede il ritorno in Europa. In attesa di conoscere l’esito delle qualificazioni, siamo già certi di avere 4 italiani nel tabellone principale. Si tratta ovviamente di Cecchinato e Fognini, ...

Legittima difesa - per il 64% deGli italiani giustizia non garantita in Italia : Polemiche che agevolano la linea dura e la legge sulla possibilità che un Italiano possa difendere la propria incolumità. Se la Legittima difesa sarà legge, come a breve ufficialmente lo sarà, per i connazionali del ministro all"Interno non sarà far west o giustizia fai da te. Non lo sarà per il semplice fatto che per gli Italiani i colpevoli non vanno dietro la sbarra mentre spesso la "fredda vacanza" possa ospitare degli innocenti. Ma ancor ...

Sondaggi : sulla Tav il governo tentenna - ma Gli italiani hanno le idee chiarissime : Secondo Ipsos solo il 20% degli italiani è per il "no" all'opera. Il futuro del Pd? La metà degli intervistati pensa che i...

ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 - sorteggiato il tabellone. Federer nel lato di Nadal - abbastanza sfortunati Gli italiani. Possibile terzo turno Djokovic-Kyrgios : Masters 1000, si ricomincia. Il mese di marzo, come ormai da tradizione, è interamente occupato da due tornei di durata anomala, una settimana e mezza: Indian Wells e Miami, i primi due grandi appuntamenti dell’anno dopo gli Australian Open di gennaio. Questa notte è stato sorteggiato il tabellone maschile di Indian Wells. La sorte non è stata realmente benevola con nessuno dei big: Novak Djokovic, numero uno del mondo, potrebbe vedersela ...

Clima - Gli studenti italiani protestano “con Greta” : il 15 Marzo in piazza : Cresce sui social la mobilitazione degli studenti italiani in vista del primo sciopero globale per il Clima, venerdì 15 Marzo. Si tratta di un evento inedito di portata mondiale, promosso dal movimento “Friday for Future”, ispirato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, che da agosto scorso ogni venerdì è davanti al Parlamento del suo Paese per denunciare la gravita’ della situazione Climatica e per chiedere il ...

Forbes : Bezos resta il più ricco al mondo - Giovanni Ferrero primo tra Gli italiani : Forbes: Bezos resta il più ricco al mondo, Giovanni Ferrero primo tra gli italiani 16:12 Jeff Bezos si conferma la persona più ricca al mondo per il secondo anno di fila davanti a Bill Gates . Nella classifica 2019 " World's Billionaires ", pubblicata da Forbes, l'amministratore delegato e fondatore di Amazon svetta con un patrimonio ...

Le elemosine in chiesa? Prima aGli italiani - ma il parroco dice no : Non ha niente da aggiungere a quanto ha già scritto sul foglio parrocchiale Don Gino Cicutto. Più che sufficienti per lui le parole che ha trovato per raccontare quanto successo nella sua parrocchia a Mira, nel veneziano. «Ho trovato nella cassetta della Caritas una busta contenente un’offerta per i poveri. Quanto era scritto sulla busta mi ha profondamente amareggiato e umiliato. C’era scritto: “Pro anziani, malati, al freddo o alla fame, ...

Astronomy Picture of The Day : la NASA sceGlie 2 foto di astrofili italiani : L’1 e il 4 marzo la NASA ha scelto 2 foto di astrofili italiani come “Astronomy Picture of The Day” (Apod), cioè foto astronomiche del giorno. Protagoniste la cometa C/2018 Y1 Iwamoto e la congiunzione Luna, Venere, Giove e la stella Antares sul mare di Siracusa: gli autori sono, rispettivamente, Rolando Ligustri, astrofilo di Latisana (Udine) e il siracusano Dario Giannobile. La foto del giorno viene scelta dagli esperti della ...

Gli italiani hanno paura dei tumori : si corre ai ripari con diagnosi precoce e alimentazione sana : Tra i peggiori timori degli italiani ci sono i tumori è questo quanto emerge dal rapporto del Censis dal nome “Ko ai tumori da Papillomavirus” lo studio realizzato con il supporto (ma senza condizionamenti tendono a precisare) con la MSD Italia (una big dell’industria farmaceutica), è stato presentato oggi ad un giorno di distanza dall’International Hpv Awareness Day. Nel rapporto vengono analizzati gli atteggiamenti ...