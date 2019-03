Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione litigano sul web | lui | ' Sei una grande maleducata'

Irama - è finita con Giulia De Lellis : “Mi pedinavano anche all’estero”. E si lasciano anche Taylor Mega e Tony Effe : La storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis è finita. È stato lo stesso cantante ad annunciarlo con un post su Instagram: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Poi ha lanciato una stoccata: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi ...

Giulia De Lellis - incontro notturno con l'ex Andrea Damante dopo l'addio a Irama : Con un post dal suo account instagram Irama ha ufficializzato la fine della sua relazione con Giulia De Lellis. Il vincitore di ?Amici? e partecipante all?ultima edizione di Sanremo...

Irama sui social conferma la rottura con Giulia De Lellis : Amore finito tra Irama e Giulia De Lellis dopo le voci dei giorni scorsi, a confermare la rottura è stato lo stesso cantante con una story su Instagram. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene”. Poi ha aggiunto: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero”. Irama non ...

Giulia De Lellis furiosa con Pietro Tartaglione : “Non sai nulla - taci!” : Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis: è scontro social tra i due Pietro Tartaglione, alcune ore fa, ha scritto un post al vetriolo su instagram contro alcune persone che si metterebbero insieme solo il tempo di fare qualche copertina sui giornali. Un post interpretato da molti come un attacco a Irama e Giulia De Lellis, i quali sono stati insieme solo qualche mese, e giusto ieri hanno ufficializzato di essersi lasciati. Un pensiero che pare ...

Pietro Tartaglione sui social : "Vi fidanzate solo per le copertine". Frecciatina a Giulia De Lellis? : A chi si riferiva Pietro Tartaglione con la frase postata in una delle sue ultime Story di Instagram? Anche se non viene fatto il nome di Giulia De Lellis , alla luce degli ultimi avvenimenti, pare ...

Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via social - lei risponde : “Sei un disperato - sei nessuno” : Pietro Tartaglione attacca Giulia De Lellis su instagram, lei risponde Scontro mediatico tramite social tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, il tema è la storia terminata tra la fashion blogger e il cantante Irama. Pietro Tartaglione fidanzato di Rosa Perrotta tramite una story su instagram attacca Giulia De Lellis parlando di una storia nata … Continue reading Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via social, lei ...

Giulia De Lellis e Damante : beccati di notte nel medesimo hotel a Milano : Da un po' di ore a questa parte non si sta facendo altro che parlare dell'ipotetico incontro di notte avvenuto a Milano tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ex concorrenti di Uomini e Donne hanno ormai interrotto la loro relazione sentimentale, tuttavia, pare ci siano ancora degli strascichi. Dopo l'annuncio da parte di Irama della fine della storia con Giulia, quest'ultima pare sia stata avvistata di notte nello stesso hotel in cui è ...

Amore al capolinea tra Irama e Giulia De Lellis : La storia d’Amore tra Irama e Giulia De Lellis è finita. Dopo le voci dei giorni scorsi, a confermare la rottura è stato lo stesso cantante con una story su Instagram. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene”. Poi ha aggiunto: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino ...

Possibile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Damante dopo l'addio al cantante : Era nell’aria da qualche giorno ma ora è arrivata l’ufficialità. Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati e potrebbe esserci lo zampino Andrea Damante. Il cantante e la fashion blogger si sono frequentati per qualche mese ma sembra che la storia sia già finita. È stato lo stesso Irama a rivelare tutto in un post sui social. Nel frattempo sembra che la De Lellis si stia frequentando nuovamente con l’ex fidanzato Andrea. Alcune foto pubblicate ...

Giulia De Lellis - incontro segreto con Andrea Damante : Anche da separati “funzioniamo tantissimo”, aveva dichiarato lui in un’intervista, ma da fidanzati erano una vera bomba: perché non riprovarci (magari per amore e non per Soldi, come canta Mahmood?). Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti, con buona pace di Irama, che oramai dopo insistenti rumors appartiene ufficialmente al passato della giovane influencer. Dopo presentazioni in famiglia e dediche d’amore la ...

Irama - è finita con Giulia De Lellis : «Basta pettegolezzi - mi pedinavano anche all'estero» : Adesso è davvero finita. Irama ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con Giulia De Lellis su Instagram. «La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sorpresi insieme : la reazione di lei : Giulia De Lellis dopo l’addio a Irama vede Andrea Damante Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati da qualche settimana, la macchina del gossip però sulla vita sentimentale dell’influencer continua ad essere accesa. I riflettori non si spengono su Giulia De Lellis che ha incontrato Andrea Damante di recente. La 23enne infatti sarebbe stata pizzicata dal settimanale Chi in dolce compagnia durante la fashion week a Milano. Il ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti : foto e news : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Ultimi gossip Non è ancora finita la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati beccati insieme dal settimanale Chi in un hotel di Milano. Come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, il deejay […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti: foto e news proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Beccati nello stesso hotel : A distanza di poche ore dall"ufficializzazione della rottura con Irama, Giulia De Lellis pare essere tornata tra le braccia del suo ex fidanzato, Andrea Damante.La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, è stata legata per diverso tempo. Poi, qualcosa è cambiato: Damante ha commesso uno sbaglio di cui nessuno dei due ha mai parlato apertamente e la favola iniziata nel programma televisivo di Maria De Filippi si è bruscamente interrotta. Dopo ...