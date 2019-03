sportfair

(Di mercoledì 6 marzo 2019)massacrato nella serata di ieri dall’Ajax dial suo pubblico, un’umiliazione che non può certo cancellare gli anni di dominio internazionale appena conclusi Il sontuoso ciclo delè terminato, come spesso accade si è concluso in maniera mesta ed in molti hanno colto la palla al balzo per criticare una delle squadre più vincenti della storia del calcio, la squadra capace di vincere 3 delle ultime 4 Champions League. A questodi calciatori si dovrebbe solo dire grazie per lo spettacolo offerto negli ultimi anni, invece nella serata di ieri via agli sfottò ed alle critiche… il mondo del calcio è anche questo. Ildi calciatori che hanno condotto ilad essere una squadra dominante in, è adessoal capolinea, in concomitanza con l’addio di Cristiano Ronaldo, ma non solo a causa del suo ...

Sport_Fair : Giù il cappello di fronte al Real Madrid: il nucleo che ha dominato in Europa è giunto al capolinea, adesso la rivo… - losito_gianluca : Giù il cappello @semino14. Sempre viva il Calcio, quello bello, godibile. Lancieri da impazzire. - MarcoCingo : RT @solonapoli24: Signori giù il cappello ed applausi a scena aperta. @s_tamburini @capuanogio @FBiasin @pisto_goal @ZZiliani @PaoloCond @R… -