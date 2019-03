“Genny la carogna” si è pentito dopo 3 anni di galera | il mito degli ultras collabora con

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) L’ex capo ultrà del Napoli Gennaro De Tommaso, conosciuto come “Genny la carogna“, ha deciso dire con la giustizia e avrebbe già reso alcuni interrogatori alla Dda di Napoli.A scriverlo è “La Repubblica“. In carcere da tree accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, “Genny la carogna” si è fatto ‘conoscere’ il 3 maggio del 2014 in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Quella sera De Tommaso salì sulla balaustra dell’Olimpico e con una maglietta nera che inneggiava alla scarcerazione di Antonio Speziale (il giovane catanese indagato per la morte del poliziotto Filippo Raciti), dettò i tempi della trattativa tra forze dell’ordine, calciatori e responsabili della Federazione.La partita iniziò con un’ora di ritardo e non ci furono scontri, ma a ...

