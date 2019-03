huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) L'ultras del Napoli Gennaro De Tommaso, soprannominato "'a", e'to undi. Lo riferiscono oggi alcuni quotidiani. Gennaro De Tommaso fu colui che il 3 maggio del 2014 nello stadio Olimpico di Roma intavolò una trattativa prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina segnata dal grave ferimento a colpi di pistola di Ciro Esposito che morirà 53 giorni dopo in ospedale. Esposito fu colpito durante degli scontri nei pressi dello stadio prima della partita, per mano dell'ultras romanista Daniele De Santis, successivamente arrestato e condannato. La foto di De Tommaso, a cavalcioni di una balaustra degli spalti, fece il giro del mondo., oltre ad essere in contatto con le frange estreme del tifo azzurro, è stato anche condannato per traffico di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Napoli lo ha condannato, pochi ...

gigisko : RT @HuffPostItalia: Genny 'a carogna diventa collaboratore di giustizia - corrmezzogiorno : #Napoli Camorra e ultrà, si pente Genny «’a carogna»: ora tremano i clan - _franca_mente : Hhahahahahahahah Napoli, il capo ultrà 'Genny la carogna' diventa collaboratore di giustizia -