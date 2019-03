Futuro sostenibile per il Lago di Paola | via libera alle barche elettriche

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La sostenibilità ambientale come fulcro del nuovo piano di sviluppo per ildi Sabaudia. Mentre proseguono in maniera positiva le verifiche tecniche della Federazione Internazionale di Canottaggio, l’Azienda Vallicola deldi, impresa ittica fin dall’epoca pontificia, ha sviluppato un nuovo piano economico e gestionale, in collaborazione con partner autorevoli sia del settore della pesca sia della nautica elettrica.Ilnon è solamente la conservazione del paesaggio e la tutela dell’ambiente – obiettivi irrinunciabili alla luce delle sfide mondiali lanciate a seguito dei cambiamenti climatici – ma anche il volano per la crescita dell’economia del territorio e la valorizzazione delle aree protette. La collaborazione tra pubblico e privato trova l’Azienda Vallicola deldiimpegnata con il Comune di Sabaudia a realizzare il “Manifesto di intenti ...

