Francesco Guccini a Un Giorno da Pecora' | ' La Tav? Andrebbe fatta'

Scontro a distanza tra Francesco Guccini e Ceriano Laghetto : Per la cronaca, il sindaco dell'epoca era Antonio Silva, professor e poi preside di liceo e presentatore storico del Premio Tenco. Un'uscita che, per quanto piuttosto confusa, certamente ha dato un'...

Francesco Guccini : “In Italia c’è odore di regime - Salvini è un furbo comiziante. Sanremo? Baglioni ha cantato male la mia canzone - non gliene fregava nulla” : “Sì, c’è odore di regime quando si inizia a parlare a nome di tutti gli Italiani. Guardi Salvini, quando qualcuno a uno dei suoi trentamila comizi dissente, lui lo addita dandogli del compagno (anche se potrebbe essere un liberale), intimandogli di portare tot migranti a casa sua: facevo anch’io così ai concerti con i contestatori e se il giochino mi riusciva, il resto del pubblico li metteva a tacere. Sì, è furbo Salvini…”. A ...

Francesco Guccini : "I 5 stelle parlano come i testimoni di Geova. E sento aria di Weimar" : "Mi dà tristezza questo momento politico. Mi preoccupa l'andamento mercato, non per me ma per l'Italia. La recessione... Le cose non vanno bene e questo mi preoccupa. E anche la non lettura della gente e il crollo dei giornali, io sono per la carta". Francesco Guccini, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital, non vuole parlare di politica, ma è evidente come il suo giudizio sul periodo che sta attraversando il paese non sia ...

Sanremo 2019 - Francesco Guccini smaschera il "compagno" Francesco Baglioni : "La canzone sui migranti..." : Claudio Baglioni ha forse cambiato idea, correggendo il tiro sull'immigrazione? Il sospetto lo scatena quanto raccontato da Francesco Guccini, che torna a parlare dall'esclusione come autore dall'ultimo Festival di Sanremo, quello del 2018. Il cantautore, intervistato a Le Parole, ha spiegato: "Era