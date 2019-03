comingsoon

(Di mercoledì 6 marzo 2019) ... e nel 1973 si mise in proprio per fondare laMotor Company , che produsse la futuristica e problematicaDMC-12 , l'auto resa celebre in tutto il mondo da Roger Zemeckis grazie alla ...

comingsoonit : Una vicenda incredibile, squisitamente americana e intimamente cinematografica. #Delorean #RitornoAlFuturo - radioalcamo : Framing John Delorean: il trailer del film sulla vera storia dell'uomo che ha progettato l'auto di Ritorno al futur… -