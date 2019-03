Forbes | Ferrero il re della Nutella è il più ricco d' Italia Berlusconi solo

Giovanni Ferrero - il "signor Nutella" - è il più ricco d'Italia secondo Forbes. Berlusconi fuori dalla top 100 mondiale : La rivista Forbes ha stilato la sua tradizionale classifica degli uomini più ricchi del mondo. In Italia si riconferma al primo posto Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell'omonima azienda dolciaria che distribuisce in tutto il mondo la famosissima Nutella.Il patrimonio dell'imprenditore piemontese si attesta attorno ai 22,4 miliardi di dollari: una cifra che lo rende primo in Italia e 39esimo posto nella classifica "World's ...