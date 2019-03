Football Leaks | l' uomo dietro ai segreti del calcio | Non uscirei vivo di

Chi è Rui Pinto - il portoghese hacker di Football Leaks : Chi è Rui Pinto Football Leaks – Il suo nome è Rui Pinto , è portoghese , ed è accusato di essere l’ hacker di Football Leaks , documenti e informazioni riservate che hanno portato scompiglio nel mondo del calcio negli ultimi anni. Arrestato in Ungheria il 16 gennaio, ora è arrivato l’ok anche per la sua estradizione che, […] L'articolo Chi è Rui Pinto , il portoghese hacker di Football Leaks è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Sarà estradato autore di Football leaks : ANSA-AP, - ROMA, 5 MAR - Sarà estradato in Portogallo Rui Pinto, il giovane hacker portoghese, detenuto in Ungheria, promotore dei Football leaks che hanno messo a soqquadro il mondo calcistico con ...

La talpa dei Football Leaks sotto processo. Via libera all'estradizione in Portogallo : La giustizia di Lisbona vuol processare Rui Pinto, il giovane arrestato a gennaio in Ungheria, che ha svelato gli affari segreti e illegali del mondo del pallone, come l'evasione fiscale di Cristiano Ronaldo e di José Mourinho. Oggi un tribunale di Budapest ha deciso che l'imputato potrà essere consegnato ai suoi accusatori «La mafia del calcio vuol far tacere il mio cliente, ma andremo fino in fondo»" Chi è Rui Pinto, l'hacker che ha svelato ...