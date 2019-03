Fondazione Italia Giappone | incontro a Roma nel segno dell' amicizia e della cooperazione

A Bari verticale di Luce della Vite con Fondazione Italiana Sommelier Puglia : ... alle ore 20.00 presso Villa de Grecis di Bari, in verticale Luce della Vite, il vino icona capace di rappresentare l'eccellenza e l'unicit‡ dei vini di qualit‡ made in Italy nel mondo. Un Super ...

Ricerca : premio Fondazione Bracco-PoliMi riporterà in Italia giovane cervello : AAA cercasi giovane scienziato Italiano al lavoro all’estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere “capace di alimentare l’innovazione” e di “contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama tricolore” nel settore della ‘chimica in flusso’, in grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che ‘strizza ...

ANGI e Fondazione Italiani insieme per l’innovazione : L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI e la Fondazione Italiani sono orgogliosi di annunciare una nuova e importante partnership strategica finalizzato all’elaborazione di nuovi progetti nel campo dell’innovazione a favore dei giovani. Lo scorso mercoledì 20 Febbraio, presso la sede di Fondazione Italiani a Roma, l’Organismo di Ricerca ha siglato un importante accordo di collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Giovani ...

Premio della Fondazione Bracco riporterà in Italia giovani ricercatori : Un Premio di Fondazione Bracco riporterà in Italia giovani ricercatori. Per celebrare la memoria del grande scienziato Ernst Felder, che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo ...

Leadership al femminile per Fondazione Ibm Italia : Il consiglio direttivo della Fondazione Ibm Italia ha rinnovato il proprio vertice designando Alessandra Santacroce nel ruolo di presidente e Floriana Ferrara in quello di direttore . Floriana Ferrara,...

I Limoni per la Ricerca : CITRUS- L’orto Italiano accanto a Fondazione Veronesi : Citrus – L’orto Italiano, azienda ortofrutticola di Cesena da sempre al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, è stata scelta come partner esclusivo per la terza edizione di questa importante iniziativa. Dal 3 al 16 marzo, le speciali retine da 500gr di Limoni (varietà primofiore) di Fondazione Umberto Veronesi saranno distribuite in tutta Italia da Citrus – L’orto Italiano in più di 2.500 supermercati al costo di 2,00 euro. I Limoni ...

Fondazione FS - "Treno della neve" Roma-Roccaraso e "Trasiberiana d'italia" : Sempre nuove iniziative di turismo ferroviario su "convogli di un tempo" che "tornano" attraverso spettacolari itinerari su binari troppo a lungo dimenticati e portati a nuova vita dalla Fondazione ...

La Fondazione Italia Usa premia quattro giovani calabresi : della Calabria; Antonio Virardi , 24 anni, di Rossano , Cosenza, ed infine, Simone Ceravolo , 23 anni, di Soriano , Vibo Valentia, ; entrambi laureati in Economia aziendale e management presso l'Univ.

Fondazione Vodafone Italia lancia il terzo bando "Ogni Sport Oltre " OSO" : Arrivato alla sua terza edizione, Fondazione Vodafone Italia lancia il nuovo bando nazionale "Ogni Sport Oltre " OSO" . Rivolto a tutte le associazioni Sportive che vogliano realizzare progetti in ...

Giornata contro lo spreco alimentare - Fondazione Barilla : “Dall’Italia segnali positivi - solo il 2% del cibo viene perso prima di venderlo ma a casa ne gettiamo 65 kg l’anno” : Ogni anno sprechiamo 1,3 miliardi di tonnellate di cibo all’anno (1/3 della produzione mondiale). Entro il 2030 saliremo a circa 2,1 miliardi di tonnellate[1] (+61,5% rispetto a oggi), con ulteriori danni a livello sociale, economico e ambientale. Quando parliamo di spreco alimentare parliamo sia di cibo perso (Food Loss) che sprecato (Food Waste). Il primo è quello che si ferma nelle prime fasi della filiera produttiva, prima di essere venduto. ...

Forza Italia celebra i 25 anni di Fondazione del partito del Cav : Salvini e la Lega hanno affidato completamente l'economia al M5S, e abbiamo già visto quanti e quali danni hanno provocato: l'aumento del debito pubblico, a seguito dell'aumento dello spread, l'...