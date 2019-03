Film e serie TV | si può guadagnare guardandole | con TaTaTu

Casting per un Film prodotto da JoleFilm e per la puntata pilota di una serie tv : Tra le nuove opportunità in ambito cinematografico e televisivo si segnalano i Casting per la ricerca di comparse per la realizzazione di un nuovo film prodotto da Jolefilm, diretto da Alessandro Rossetto, e quelli per la ricerca di varie figure per realizzare la puntata pilota di una nuova serie televisiva, con riprese a Milano. Un nuovo film Per la realizzazione del nuovo film dal titolo Effetto Domino, con la regia di Alessandro Rossetto e ...

La serie Il Nome della Rosa - dal libro al Film alla tv : quant’è difficile portare in scena l’opera di Umberto Eco : La serie Il Nome della Rosa intraprende una sfida davvero epica: riportare in scena il romanzo di Umberto Eco, consapevole di avere alle spalle la pesante eredità del film con Sean Connery. La trasposizione televisiva diretta da Giacomo Battiato cercherà di tener fede a questi elementi, e nel farlo ha schierato in campo un cast stellare. La Rai prova a rilanciare la televisione generalista a livello internazionale con la serie Il Nome della ...

Il nome della rosa - la serie tv : cast - trama e curiosità (cosa cambia rispetto al Film) : Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. A seguire le indagini un monaco ...

Il nome della rosa - la serie tv - sfida il Film cult con Connery e il romanzo di Eco : È una delle serie più attese del 2019. Il nome della rosa di Umberto Eco rivive sul piccolo schermo dopo più di 30 anni dal film di Jean-Jacques Annaud con Sean Connery (Guglielmo da Baskerville) e un giovanissimo Christian Slater (Adso da Melk). Questa volta a interpretare i due protagonisti del thriller medievale, ambientato nel 1327 in un’abbazia avvolta dai misteri e dalle nevi delle Alpi, sono John Turturro e il tedesco Damian Hardung. La ...

Le serie Tv e Film più interessanti in uscita a marzo 2019 : Il giovane supereroe in erba Izuku Midoriya e la sua classe saranno in visita in un'enorme isola artificiale abitata da scienziati di tutto il mondo che studiano il fenomeno dei super. Qui scoprirà ...

10 Film e serie tv sui loop temporali : Il loop temporale o anello temporale è il meccanismo narrativo per il quale una storia torna nel punto dalla quale è partita. L’anello può essere continuativo (cioè il personaggio torna continuamente nel punto da cui è partito) o capitare una volta sola. Ovviamente è una dinamica di fantascienza che implica il viaggio nel tempo, che al cinema e in televisione nasce a inizio anni Novanta ed è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni ...

Casting per un Film di Massimo Natale e una serie televisiva con riprese in Puglia : Casting attualmente aperti per la realizzazione di un nuovo film, dal titolo Generazione '80, diretto dall'ormai noto regista Massimo Natale, e per una interessante serie televisiva prodotta da Passo Uno. Nel primo caso si cercano giovani attori/cantanti e attrici/cantanti, per ruoli principali e secondari, nel secondo si selezionano figure varie, tra cui anche un giovane pianista. Generazione '80 Selezioni aperte per la ricerca di ruoli ...

Gremlins niente Film invece c’è l’ok per una serie : Gremlins, ancora incerta la sorte del terzo film dedicato ai mogwai, invece ora secondo una anticipazione in esclusiva di Variety si sta lavorando ad una serie tv. In fondo, in pieno revival anni Ottanta, che non ha risparmiato personaggi celebri come Magnum PI, non poteva essere trascurato neanche uno dei franchise più sottovalutati dell’epoca come quello dei Gremlins che dopo due film, il primo di grandissimo successo e il secondo ...

I 15 migliori siti per guardare Film e serie TV in Italiano : Abbiamo raccolto in questa guida i migliori siti di film in streaming in Italiano per poter guardare contenuti in alta definizione (a volte anche 4k se siete fortunati) sia sul vostro PC che smartphone, tablet, iPhone, iPad ma anche Smart TV. leggi di più...

I Film e le serie tv in streaming della settimana : da Suburra 2 a Proven Innocent : ... serie documentario di stampo politico in cui Kal Penn guida il pubblico attraverso il mondo dell'economia. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione.

Downton Abbey - le prime immagini del Film tratto dalla serie tv : Downton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieI fan di Downton Abbey devono aspettare ancora qualche mese prima di ritrovare i loro ...

Casting per una serie TV e un Film per Cineworld Roma - e per un corto da girarsi a Torino : Sono attualmente aperte le selezioni per la realizzazione di una serie televisiva e di un importante film. Sono poi aperti i Casting per la ricerca di vari ruoli per realizzare uno short film da girarsi a Torino. Una serie TV e un film Per la realizzazione di una serie televisiva, Cineworld Roma cerca una neonata che non abbia oltre un mese di età. Inoltre, per la produzione di un nuovo film, la stessa nota istituzione seleziona la controfigura ...

I 15 migliori siti per guardare Film e serie TV in Italiano : Abbiamo raccolto in questa guida i migliori siti di film in streaming in Italiano per poter guardare contenuti in alta definizione (a volte anche 4k se siete fortunati) sia sul vostro PC che smartphone, tablet, iPhone, iPad ma anche Smart TV. leggi di più...

Breaking Bad : il Film basato sulla serie cult arriverà - presto - su Netflix : La notizia del ritorno di Breaking Bad ha scosso, in positivo, il cuore dei fan. Come si legge da svariati magazine americani di settore, i personaggi della storica serie tv, torneranno molto presto ...