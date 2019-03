Fiamme nello scantinato e abitazione invasa dal fumo | vigili del fuoco al lavoro

Cinque bambini fra i 7 morti nello scontro fra auto e camion in Florida : veicoli in Fiamme : NEW YORK - Nuovi terribili particolari si aggiungono alla spaventosa storia dello scontro fra due camion cisterna e due automobili sull'autostrada Interstate 75 della Florida. Fra i sette morti del ...

