Ferrari | pronta la rivoluzione epocale | dopo il SUV in arrivo anche la quattro porte

Ferrari : la prima ibrida pronta a maggio - suv Purosangue nel 2022 : Ginevra, 5 mar., askanews, - La prima Ferrari ibrida sarà presentata a maggio e il primo suv 'Purosangue' sarà pronto nel 2022. Lo ha affermato l'amministratore delegato Louis Camilleri al salone dell'...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari saluta Barcellona con la consapevolezza che la SF90 sia pronta a vincere : Inutile girarci attorno o ripararsi dietro un dito. La nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale 2019 di Formula Uno è nata, e ha tutte le carte in regola, per vincere. Prematuro? Sicuramente, dopotutto non siamo nemmeno vicini al Gran Premio di Australia del 17 marzo. Esagerato? Per niente. La SF90 ha dimostrato, sin dai primi chilometri della otto-giorni di test pre-stagionali del Montmelò, di essere una vettura di prim’ordine, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : scocca l’ora di Vanessa Ferrari - l’attesa è finita! La Leonessa pronta a ruggire in qualifica : Finalmente ci siamo, la lunga attesa è finita e Vanessa Ferrari è pronta per tornare in pedana. Aspettavamo questo momento da domenica 8 ottobre 2017 quando la nostra capitana si ruppe il tendine d’Achille durante la finale al corpo libero dei Mondiali di Montreal, sono passati esattamente 500 giorni da quel momento drammatico: molti pensavano che la carriera della più grande ginnasta vista alle nostre latitudini fosse finita con ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : una Campionessa Immortale pronta a rientrare - 500 giorni col cuore in gola e il sogno olimpico : Vanessa Ferrari è pronta per tornare in pedana a 500 giorni dal brutto infortunio subito ai Mondiali 2017, la nostra capitana insegue la quarta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi e si è rimessa in gioco per puntare a Tokyo 2020. Caparbietà e coraggio non sono mai mancati alla Farfalla di Orzinuovi che dopo la rottura del tendine d’Achille patita a Montreal si è operata, ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione, è tornata in ...

Ferrari SF90 - la Rossa pronta per il Mondiale 2019 di F1 : ... riservando successivamente un grande in bocca al lupo ai due piloti chiamati a guidare la vettura: su Sebastian Vettel non c'è molto da dire, dal momento che è un quattro volte campione del mondo ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari è pronta a investimenti record per provare a superare la Mercedes : La Ferrari vuole a tutti i costi il Mondiale 2019 di Formula Uno. La frase non capita per caso, dato che la scuderia di Maranello è pronta a mettere mano al borsellino in maniera pesante per provare a interrompere l’egemonia della Mercedes che sta dominando in lungo ed in largo dal 2014. Come ha riportato l’edizione online di Marca.com, la scuderia emiliana ha pubblicato i propri conti dell’esercizio 2018 e il suo ...

F1 - Mick Schumacher si lega a Nicolas Todt : per il pilota tedesco pronta una sorpresa dalla… Ferrari : Il tedesco è entrato a far parte dell’agenzia di Nicolas Todt, di cui fa parte anche Charles Leclerc. Intanto si vocifera di una sorpresa che la Ferrari sta preparando al tedesco… Sono settimane importanti per Mick Schumacher, diventato da poco in via ufficiale un nuovo pilota della Ferrari Driver Academy. Oltre a questa novità, ce n’è un’altra che riguarda il pilota tedesco, relativa al suo ...

F1 - la Ferrari pronta ad anticipare il debutto in pista della nuova monoposto : ecco l’idea di Binotto : La scuderia di Maranello ha in mente di sfruttare uno dei filming-day concessi dalla FIA il giorno prima della sessione di test prevista a Barcellona Lo sviluppo della nuova Ferrari 2019 prosegue senza intoppi, gli uomini in rosso sudano e faticano a Maranello per farsi trovare pronti in vista della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 15 febbraio. Lapresse Un mese esatto in cui verranno risolti gli ultimi problemi, per far sì ...

F1 - Arrivabene ma non solo : la Ferrari pronta a dare il benservito ad un altro ‘pezzo grosso’ : Non sembrano essere finiti gli avvicendamenti in casa Ferrari, dopo Arrivabene si profilo un altro addio a Maranello Se non si tratta di rivoluzione, poco ci manca. La Ferrari è in pieno cambiamento, dovuto non solo ai risultati ottenuti nel 2018 ma anche agli obiettivi da raggiungere nell’anno appena iniziato. LaPresse/Photo4 Il 15 febbraio verrà presentata la nuova monoposto, per questo motivo non c’era più tempo da perdere ...