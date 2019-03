F3 – Sophia Floersch senza paura | la pilota protagonista del terribile incidente di Macao

sportfair

(Di mercoledì 6 marzo 2019)torna in pista a Monza dopo ilin cui fu coinvolta all’Europeo di F3 aè diventata celebre l’anno scorso quando, durante l’Europeo di F3 sul circuito di, fudi un. Se subito dopo l’impatto si era temuto per la vita della giovane, a distanza di qualche giorno dall’le notizie sulle condizioni di salute dierano divenute rassicuranti.Dopo aver escluso a priori di appendere il casco al chiodo, lasi è allenata in questi mesi con in testa un solo obiettivo: il suo ritorno in pista. Con il team Van Amersfoort, lo stesso per cui gareggiava durante la famosa gara di F3,è tornata in pista per la prima volta dopo l’. Proprio a Monza oggi, latedesca ha testato la sua monoposto in vista della prima ...

