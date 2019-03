ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) “Se ilnon ci riceve venerdì torneremo con i bambini”. È l’ultimatum delladi alcune bambini che frequentano le due scuole dela Taranto. I plessi sono stati chiusi in via precauzionale dal primo cittadino Rinaldo Melucci in attesaaccertamenti sui rischi corsi dai piccolinelle strutture a pochi metri non solo dall’exe quindi dalle sue emissioni, ma anche dalle cosiddette “collinette ecologiche”, sequestrate a inizio febbraio dalla magistratura perché le analisi dell’Arpa Puglia hanno accertato che furono costruite con gli scarti di produzione e materiali inquinati provenienti dalla fabbrica. Nel pomeriggio di oggi hanno occupato simbolicamente ilionico e, dopo aver esposto lo striscione “ora o mai più”, hanno atteso di parlare con ilche, però, era impegnato in Prefettura per un vertice ...

italianaradio1 : Ex Ilva, le mamme degli alunni del rione Tamburi occupano il Comune: “Il sindaco ci riceva. Chiuda fabbrica, non le… - zazoomnews : Ex Ilva le mamme degli alunni del rione Tamburi occupano il Comune: “Il sindaco ci riceva o torniamo con i bambini”… - Noovyis : Un nuovo post (Ex Ilva, le mamme degli alunni del rione Tamburi occupano il Comune: “Il sindaco ci riceva. Chiuda f… -