Eurozona - Ocse negativa su crescita. Stima Pil Italia scende a -0 - 2 - nel 2019

finanza.repubblica

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Tra le cause che contribuiscono al rallentamento dellaal livello globale l'annovera "l'incertezza politica, le tensioni commerciali e un'ulteriore erosione della fiducia dei ...

zazoomnews : Ocse taglia anche stime Pil eurozona: atteso +1% nel 2019 e +12% nel 2020 - #taglia #anche #stime #eurozona: - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Crescita, l’Ocse abbassa le stime del 2019 per tutta l’eurozona. Per l’Italia prevista recessione: Pil tagliato a -0,2… - fattoquotidiano : Crescita, l’Ocse abbassa le stime del 2019 per tutta l’eurozona. Per l’Italia prevista recessione: Pil tagliato a -… -