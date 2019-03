Esami per procuratore sportivo | 800 iscritti ma non c’è Wanda Nara

sportfair

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Niente patentino da agente per? Icardi sarà costretto ad assumere uniscritto all’alboprobabilmente non pensa di voler fare il“da grande”. La compagna di Mauro Icardi non figura infatti tra gli 800che domani a Roma tenteranno di ottenere il ‘patentino’. Eppure l’esame di abilitazione per diventare agenteConi sarà necessario con le nuove regole per gestire i contratti dei calciatori. Di fatto le regole tornano quelle di quattro anni fa: senza patentino per, Icardi sarà costretto ad assumere uniscritto all’albo.L'articoloper: 800ma non c’èSPORTFAIR.

