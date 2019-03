Elezioni | un anno dopo i rapporti di forza sono ribaltati E il Pd può insidiare i

gino strada : i cinque stelle? alle prossime Elezioni prenderanno un'altra batosta perche'... - Politica : Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici gino strada è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di ...

A un anno dalle Elezioni - che ne è stato del “cambiamento“? : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (foto: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Sfogliando, a distanza di un anno dal voto del 4 marzo 2018, i quotidiani dell’indomani, non si può fare a meno di rilevare come le reazioni immediate di vincitori e vinti, ancora nell’impossibilità di abbracciare integralmente le conseguenze della consultazione, già fossero accomunate dalla sensazione che quel pronunciamento sorprendente – certo propiziato dal ...

Elezioni - un anno dopo : il Parlamento è ormai ridotto a uno spettatore : Le materie su cui è data delega al governo sono: economia, fonti di energia, governo del territorio, ambiente, cittadinanza, acquisto di beni e servizi da parte dell'amministrazione, corruzione, ...

Elezioni europee - Salvini-Meloni : l'ondata sovranista che spazza via Bruxelle - le cifre che fanno la storia : Le larghe intese di Bruxelles non sono più così tanto larghe. Secondo le proiezioni elaborate da Kantar Public, popolari e socialisti, dopo le Elezioni di maggio, non avranno più i numeri per formare ...

Come andranno i partiti sovranisti alle prossime Elezioni europee : La minaccia di un'avanzata sovranista e populista il 26 maggio, che sia in grado di paralizzare l'Unione Europea o addirittura conquistare la maggioranza, sembra ridimensionarsi dopo la pubblicazione della seconda proiezione ufficiale sulla composizione del prossimo Parlamento Europeo. I dati pubblicati il primo marzo dallo stesso Europarlamento – un'elaborazione degli ultimi sondaggi nazionali pubblici e ritenuti credibili – ...

Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU Russia e Cina hanno bloccato una risoluzione che chiedeva nuove Elezioni in Venezuela : Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU Russia e Cina hanno bloccato una risoluzione degli Stati Uniti che chiedeva nuove elezioni in Venezuela. Nella stessa seduta, una risoluzione proposta dalla Russia che chiedeva di riconoscere il governo di Nicolas Maduro come coordinatore

Secondo i servizi segreti - le Elezioni europee porteranno un boom di razzismo : Una manifestazione a Macerata (foto: Ivan Romano/Getty Images) Vivere in Italia, per un immigrato, potrebbe diventare ancora più difficile in vista delle imminenti elezioni europee dell’ultimo weekend di maggio. Il rinnovato attivismo delle formazioni di estrema destra “potrebbe ispirare episodi di stampo squadrista, oltre che gesti di natura emulativa, e conoscere un inasprimento” in corrispondenza dell’appuntamento ...

Il primo ministro libico Fayez al-Serraj e il comandante della Libia orientale Khalifa Haftar hanno raggiunto un accordo per indire nuove Elezioni : Durante un incontro negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, il primo ministro libico Fayez al-Serraj e il maresciallo Khalifa Haftar hanno raggiunto un accordo per indire nuove elezioni. Lo hanno riferito l’account Twitter dell’Unsmil, la Missione di supporto delle Nazioni Unite in

M5s - Di Maio : “Elezioni amministrative non hanno alcun impatto su Governo e su vita interna del movimento” : “Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul Governo e sulla vita interna del Movimento”. Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera, alla luce del risultato alle elezioni amministrative in Sardegna. L'articolo M5s, Di Maio: “Elezioni amministrative non hanno alcun impatto su Governo e su vita interna del movimento” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni in Sardegna - il centrodestra vicino alla vittoria - Crolla il M5s : un anno fa al 42% - oggi al 10% : Alle Elezioni regionali in Sardegna è nettamente avanti il centrodestra. Il suo candidato alla presidenza, Christian Solinas, è in testa sull'esponente del centrosinistra Massimo Zedda, secondo i dati ...

Sardegna : risultati Elezioni arriveranno in forma aggregata : Non saranno disponibili subito i primi dati sull'esito del voto in Sardegna. A Cagliari, in un'affollata sala stampa allestita nel palazzo della Regione in viale Trento, è stato comunicato che i risultati arriveranno in forma aggregata. I Comuni con massimo 10 sezioni forniranno il dato solo una volta concluse le operazioni (100%), quelli tra 11 e 30 sezioni quando sarà raggiunto il 50% dello scrutinio, mentre per i centri maggiori quando si ...

Di Maio : "Fitch? Non ci saranno Elezioni anticipate" : Luigi Di Maio risponde all’agenzia di rating Fitch da Termini Imerese. Il ministro del Lavoro ha riferito ai sindaci e ai sindacalisti sulla vertenza Blutec, l’azienda che ha rilevato lo stabilimento storico ex Fiat. Alla presenza del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, Di Maio ha respinto al mittente le previsioni di Fitch, secondo cui dopo le europee potrebbe esserci il voto anticipato con conseguente cambio di maggioranza: ...

Di Maio : "Fitch? Non ci saranno Elezioni anticipate dopo le europee" : Luigi Di Maio risponde all’agenzia di rating Fitch da Termini Imerese. Il ministro del Lavoro ha riferito ai sindaci e ai sindacalisti sulla vertenza Blutec, l’azienda che ha rilevato lo stabilimento storico ex Fiat. Alla presenza del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, Di Maio ha respinto al mittente le previsioni di Fitch, secondo cui dopo le europee potrebbe esserci il voto anticipato con conseguente cambio di maggioranza: ...

Luigi Di Maio risponde a Fitch : "Non ci saranno Elezioni dopo le europee" : "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle europee". Così il vice premier Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a Termini Imerese, risponde al giudizio dell'agenzia di valutazione che, pur non declassando l'Italia, prevedeva elezioni anticipate.Era arrivato nella serata di ieri il giudizio sul rating italiano e commentando ...