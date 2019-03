Eintracht Francoforte-Inter | Europa League 2019 | i nerazzurri vogliono dimenticare il

oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Giovedì alle 18.55 l’sfiderà in trasferta l’, nell’andata degli ottavi di finale di, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’a stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo iIl grande assente sarà ancora una volta Mauro Icardi, che ha negato al tecnico Luciano Spalletti la propria disponibilità a tornare in campo per questa sfida. L’attaccante argentino continua infatti a manifestare dolore al ginocchio destro e per questo non ritiene di poter giocare. Dietro a quello che potrebbe sembrare un banale infortunio, c’è però un caso che sta andando avanti da quasi un mese, quando lo scorso 13 febbraio l’annunciò che la fascia di ...

RaiSport : ?? Infortunio per Radja #Nainggolan: il centrocampista dell'Inter salterà le sfide con Eintracht Francoforte e SPAL… - interclubreggio : Per chi non è a Francoforte ed è a Reggio Emilia visione di Eintracht-Inter in Tv al Piccolo Paradiso!… - sportface2016 : #EintrachtFrancoforteInter, le parole di #Spalletti in conferenza -