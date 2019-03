Ecco il cane-robot | quando la tecnologia supera la serie tv

Cosa fare se scappa il cane? Ecco i decalogo dei consigli utili : “Purtroppo il fenomeno dei furti di cani in Italia è fiorente, anche se molte volte non se ne parla o se ne parla solo in casi eclatanti“, spiega l’Associazione animalista AIDAA in una nota. “Nel 2017 stati 36.000, a questi vanno aggiunti migliaia di cani che scompaiono, scappano e dei quali torna a casa solo il 15% del totale. Le razze maggiormente oggetto dell’interesse dei ladri sono quelle di piccola taglia che hanno ...

Ecco cosa hanno pensato di fare le compagnie di volo americane per fermare le discriminazioni di gender : Le magNon più solo uomo-donna. Le grandi compagnie di volo americane offriranno presto la possibilità ai passeggeri di selezionare altre opzioni nella scelta del sesso durante l'inserimento delle generalità. Oltre alle alternative classiche, infatti, sarà possibile descrivere il proprio orientamento sessuale come "Non specificato" - Unspecified, simboleggiato con la lettera X - o "Segreto" - Undisclosed, o la lettera ...

Ecco un museo bestiale. Così New York celebra l'amore tra uomo e cane : Due piani al civico 101 di Park Avenue, nel cuore pulsante di Manhattan. Benvenuti al The akc museum of the dog, l'esposizione più grande al mondo dedicata al miglior amico dell'uomo. Qui ogni elemento racconta del rapporto unico e inscindibile che lega cani e persone. Ogni quadro, ogni scultura, ogni stampa o opera d'arte è un inno all'affetto e alla fedeltà di questi animali Così speciali. Per il museo si tratta di un grande ritorno nella ...

Guendalina Canessa Ecco chi è la fidanzata di Daniele Interrante : Guendalina Canessa sui social ha presentato la nuova fidanzata del suo ex Daniele Interrante. In passato la coppia ha avuto una relazione da cui è nata la figlia Chloe e poi hanno separato le loro strade. Il tempo è passato e i due devono aver trovato una buona intesa post separazione con figlia dato che Guendalina frequenta l’attuale fidanzata del suo ex e ha postato una sua foto su “Instagram” con tanto di didascalia di presentazione. Dal ...

Fishball risponde a CaneSEcco e lo accusa di avere una passione per i transessuali : Un ennesimo scontro mediatico, a dir poco infuocato, sta occupando le cronache del rap italiano. Il protagonista principale è ancora una volta CaneSecco, che negli ultimi tempi ha più volte fatto parlare di sé: prima svelando al mondo di aver sofferto di un grave malore, un tumore per la precisione, che lo avrebbe portato addirittura a rischiare la morte qualche anno fa, e successivamente tornando a scagliarsi duramente contro il suo ex socio ed ...

CaneSEcco contro MadMan : 'Cornuto - la tua ragazza ti tradiva con tutti mentre era con te' : Nel pomeriggio di oggi CaneSecco ha realizzato una diretta sulla sua pagina Instagram, per confrontarsi con i suoi supporter e raccontare quanto accadutogli nell'ultimo periodo, soprattutto dopo i recenti scontri, a dir poco agguerriti, avuti con il suo ex amico e socio Gemitaiz, a cavallo tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Il video della diretta, tutt'ora fruibile sulla pagina del rapper capitolino, sta facendo molto discutere gli appassionati ...

Beautiful - anticipazioni americane : HOPE FURIOSA - Ecco di chi è la colpa : Vi avevamo recentemente riportato come, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Sally Spectra avrebbe provato a stare vicina a HOPE Spencer in questo momento per lei così difficile. La figlia di Brooke, infatti, sta piangendo la recente perdita (?) di Beth, la sua bambina, morta durante un parto prematuro. Beautiful, anticipazioni USA: la morte (?) della figlia di HOPE “Sally ha molta partecipazione per il lutto di HOPE e vuole ...

Ecco l’album delle nozze tra la Parodi e Fabio Canessa alle Maldive : Dopo le seconde nozze che Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno celebrato alle Maldive, il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le immagini più belle della cerimonia. RiEccoli più emozionati ed innamorati che mai: “Dopo vent’anni io e Fabio ci siamo riscambiati le promesse… È stato emozionante, soprattutto farlo davanti ai nostri tre figli”, racconta Benedetta. “Altri bambini? Basta, siamo felici ...

Sferra un calcio al cane senza alcun motivo ma il karma è in agguato - Ecco cosa succede a questo uomo : La scena ripresa dalle telecamere di sicurezza è la prova dell’esistenza del karma: un uomo dà un calcio ad un cane, senza nessun motivo. Nel tentativo di colpire l’animale scivola e batte la testa contro un’auto parcheggiata a pochi centimetri dal luogo del misfatto. Il cane se ne va e il tizio rimane ciondolante a pensare a cosa sia successo L'articolo Sferra un calcio al cane senza alcun motivo ma il karma è in agguato, ecco ...

È un cane o una statua? Ecco l’”opera d’arte” che sta facendo impazzire il web : È un cane o una statua? È questa la domanda che si sono posti tutti coloro che si sono imbattuti nella foto che vedete in alto. Ed è sempre la stessa domanda che è stata posta a Sandra Pineda, 22enne di Quezon City, nelle Filippine, che ha postato la foto che ha raccolto oltre 10.000 like in un’ora. Migliaia di persone hanno lasciato un commento e molti di questi commenti contenevano l’interrogativo sulla veridicità della foto. Ebbene, Sandra ha ...

NBA – Kanter risponde alle accuse di Turkoglu : “Ecco il mio passaporto! Sei un cane al servizio del dittatore Erdogan” : Prosegue il battibecco a distanza fra Kanter e Turkoglu: il cestista dei Knicks, che aveva espresso la paura di essere assassinato dalla Turchia se avesse lasciato gli USA, mostra il suo passaporto e si difende dalle accuse di aver mentito in merito alla vicenda Quanto accaduto negli ultimi giorni in merito alla situazione ‘politica’ di Enes Kanter è a dir poco incredibile. Il cestista dei New York Knicks ha spiegato ai propri fan di non ...

CaneSEcco svela tutto ma smentisce Gemitaiz : 'Mai chiesto feat - pubblica l'audio' : Nella notte tra giovedì e venerdì Gemitaiz ha risposto, per la prima volta in maniera diretta ed inequivocabile, alle durissime ed infamanti accuse mosse nei suoi confronti da parte del suo ex amico e collaboratore CaneSecco, che lo aveva incolpato per averlo tradito a livello professionale ed umano nel 2013, facendolo escludere dalla Label 'Tanta Roba' – l'etichetta discografica con cui Gemitaiz ha poi raggiunto il successo discografico a ...

Sei povero e hai un cane o un gatto? Il Comune ti aiuterà economicamente : Ecco l’iniziativa di un comune italiano : Ad Alessandria chi è in difficoltà economiche e ha un animale domestico non dovrà più farsi carico delle cure mediche di cani e gatti: sarà il comune ha coprire tutte le spese. Giovanni Barosini, assessore al Welfare animale di Alessandria, aveva preannunciato la predisposizione di un piano di supporto in tal senso, «per andare incontro a tutti», e ora il pianto è diventato realtà. Potranno percepire questo aiuto economico tutte le famiglie con ...

Gemitaiz risponde duro a CaneSEcco : 'Fatti curare squilibrato - ho paura che mi spari' : Continua lo scontro tra Gemitaiz e CaneSecco, che ha sostanzialmente monopolizzato le cronache del rap web nel periodo natalizio. Nella notte di ieri infatti Gemitaiz – che fino ad ora si era limitato a controbattere soltanto con delle velate frecciatine alle infamanti accuse di CaneSecco, senza mai fare il suo nome – ha replicato per la prima volta in maniera dura, chiara e diretta al collega, che lo aveva accusato di averlo tradito ...