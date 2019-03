Ecco chi sono i 35 italiani tra i più ricchi al mondo

Screening gratuito occhio pigro a Scicli : Ecco dove : Il Lions Club Scicli Plaga Iblea organizza il controllo gratuito dell’ambliopia. Lo Screening, rivolto ai bambini in età pediatrica, l'11 marzo

Mahmood fidanzato? Spuntano le foto con un ragazzo : Ecco chi è : Mahmood gay? Paparazzato con un ragazzo dopo l’inStore: è il fidanzato? Grazie alla sua ‘Soldi’, Mahmood ha trionfato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano del momento continua a spopolare, è in cima a tutte le principali classifiche musicali ed è il più trasmesso dalle radio. Tanto si sta scrivendo e dicendo sul conto del cantante di origini arabe, ma nato e cresciuto a Milano, compreso sulla sua sessualità. ...

Pistocchi : 'Cancelo penalizzato da Allegri - Ecco perché' - : Dopo essersela presa con Andrea Pirlo , Maurizio Pistocchi ha ripreso la sua pungente critica a Massimiliano Allegri , ripetutamente accusato dal giornalista di non essere riuscito a dare un gioco ...

Generali - Unipol - Allianz e non solo. Ecco che cosa chiede Ivass alle assicurazioni : Tutte le ultime indicazioni dell'Ivas per le compagnie, assicurazioni Generali, Unipol, Allianz e non solo, che emergono dall'analisi dei report Orsa, l'acronimo di Own risk and Solvency Assesment I ...

Ecco chi sono i 35 italiani più ricchi del mondo : Per trovare il primo italiano bisogna scorrere fino alla posizione n. 39, occupata da Giovanni Ferrero, il cui patrimonio ammonta a 22,4 miliardi di dollari. Ma la classifica degli...

Partita Iva dormiente 2018 : chiusura o riattivazione - Ecco costi e sanzioni : Partita Iva dormiente 2018: chiusura o riattivazione, ecco costi e sanzioni Costo sanzioni e cosa accade alla Partita Iva dormiente Nuove regole per le partite Iva “ dormienti” dopo l’ approvazione di un apposito decreto da parte della Camera. In pratica, con il nuovo regolamento una Partita Iva non più usata nel corso di 3 anni sarà chiusa d’ ufficio dall’ Agenzia delle Entrate. Per il contribuente non saranno previste sanzioni e in caso si ...

Ecco chi sono i 35 italiani più ricchi del mondo : Ma la classifica degli uomini più ricchi del mondo vede al primo posto ancora Jeff Bezos, che per il secondo anno consecutivo è sul primo gradino del podio con 131 miliardi di dollari. Per la ...

La dieta Karl Lagerfeld : Ecco come perdere 40 chili in 13 mesi : Karl Lagerfeld è sempre stato ossessionato dall'estetica, un'ossessione che non gli faceva accettare il suo fisico perché non gli consentiva di indossare i vestiti che più apprezzava. Così, stanco del ...

8 marzo - disagi in vista per chi usa bus e treni. Proclamato uno sciopero : Ecco gli orari garantiti : disagi in vista venerdì per chi utilizza abitualmente gli autobus per gli spostamenti. Venerdì è stato Proclamato dal Sindacato Usb Lavoro Privato - coordinamento provinciale di Bologna - uno sciopero ...

“Ecco l’Italia del diabete : accesso a farmaci - device - servizi a macchia di leopardo” : l’inchiesta della SID : Ecco l’Italia del diabete: pubblicati i risultati dell’indagine condotta dalla Società italiana di diabetologia (Sid) sulle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi. “Questo lavoro nasce dalla considerazione che, come noto da tempo, esiste in Italia una notevole variabilità interregionale nella gestione della malattia diabetica – afferma il professor Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di ...

Panchina Juventus - non c’è solo Zidane per i bookmakers : Ecco il sogno di Agnelli : Panchina Juventus – La Juventus pensa al presente, i bianconeri si preparano per la gara di campionato contro l’Udinese ma il pensiero è inevitabilmente rivolto alla partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, partita di ritorno fondamentale per il proseguo della stagione con i bianconeri chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. A prescindere dal risultato finale sarà l’ultima stagione sulla Panchina ...

Samsung annuncia le patch di sicurezza di marzo : Ecco chi dovrebbe riceverle : Samsung annuncia le nuove patch di sicurezza di marzo 2019: ecco quali sono le vulnerabilità risolte e quali dovrebbero essere i dispositivi del produttore a riceverle. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di marzo: ecco chi dovrebbe riceverle proviene da TuttoAndroid.

TirchioTreni - Ecco la bellissima sorpresa pensata per un 8 marzo speciale : Signori ma soprattutto signore, dopo la grande iniziativa Trenitalia non potevamo star fermi a guardare. ecco quindi che la nuova linea ferroviaria TirchioTreni ha deciso di pensare a voi in un giorno speciale, quello della Festa della donna. Il prossimo 8 marzo salirete su un convoglio TirchioTreni? Bene, ecco cosa dovete fare per accaparrarvi l’imperdibile premio che abbiamo pensato per voi: Se siete passeggeri della carrozza monoposto ...

Nicola Zingaretti - Ecco chi si schiera col nuovo segretario : la prova - il Pd non vincerà mai : Tutti i radical chic che con la gestione Matteo Renzi avevano abbandonato il Pd, ora con l'elezione di Nicola Zingaretti sono tornati a casa. Il che probabilmente ci fa già pensare che sarà l'ennesimo flop della sinistra. "Glielo dico io, che sono uno di quelli che c'è sempre stato e ci sarà sempre,