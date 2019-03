Dopo cinque minuti siamo allo sportello

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Alle 9.15 Matteo esce dalle Poste di via Gabrio Serbelloni, quartiere Tor Pignattara di Roma. Periferia. Matteo ha 41 anni e non ha un lavoro. Lo cerca da almeno un anno, ma non lo trova. Ha una moglie, precaria, e una figlia di 6 anni. Il d-day del reddito di cittadinanza, con il via alle presentazione delle domande, ha anche il suo volto. È anche la sua storia. "Preferirei avere subito un lavoro ma intanto con il reddito posso sostenere un po' di spese", racconta a Huffpost. Matteo ha appena presentato il suo documento Isee. Senza aspettare molto. Perché le prime ore dello start negli uffici postali della Capitale sono trascorse senza assalti. Piccole file sì, ma in linea con l'afflusso che si registra ogni giorno. Anche nei Caf, dove si lavora per appuntamenti, il flusso è stato regolare. Spostandosi su e giù per il Paese la ...

