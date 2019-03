Dopo 11 mesi consecutivi | Fortnite perde il titolo di gioco più seguito su Twitch

Dopo pochi mesi dal lancio - Just Cause 4 è disponibile su Xbox Game Pass : Just Cause 4 è il quarto capitolo della famosa serie sandbox creata dai ragazzi di Avalanche Studios, ed è ora disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass.Come riporta Gamespot, la notizia è stata data da Microsoft tramite lo screenshot di una casella email (palesemente falsa) e di una ed una lettera di una certa Melissa McGamePass. La lettera indicava che dal 7 marzo, un titolo che iniziava per J sarebbe stato disponibile su Xbox Game Pass. ...

Un ragazzo colpisce il figlio di 11 mesi Dopo aver perso una partita a Fortnite - condannato a 3 anni di reclusione : Secondo quanto riportato dal quotidiano francese La Voix du Nord qualche giorno fa, un ragazzo di 24 anni ha colpito il figlio di 11 mesi durante uno sfogo di rabbia manifestatosi per aver perso una partita di Fortnite, famoso battle royale di Epic Games. Il giovane è stato condannato ad un periodo di reclusione pari a 3 anni.A quanto pare il ragazzo ha dei precedenti in tal senso, tempo addietro ha infatti scontato 2 anni di carcere per lesioni ...

Hiv - secondo caso al mondo di paziente guarito Dopo trapianto di midollo osseo : “Da 19 mesi stop segnali del virus” : Da 19 mesi non ci sono più stati segnali di presenza del virus Hiv. Per la seconda volta nella storia, un paziente affetto da Aids sembra essere stato curato dall’infezione. La notizia è riportata dalla rivista scientifica Nature che spiega come la persona, in cura a Londra, è in recesso dalla malattia dopo aver terminato il trattamento. Sono passati circa 12 anni dal primo caso di paziente curato a Berlino. Così come più di un decennio ...

Argentina - Messi pronto al ritorno in nazionale Dopo 7 mesi di pausa : Il digiuno durato sette mesi sta per essere rotto. È tutto pronto a Buenos Aires perché Lionel Messi torni a vestire la maglia della nazionale Argentina. La pausa, decisa dalla stessa star del ...

Cui prodest? La mappa "chi vince-chi perde" Dopo otto mesi di Governo M5S-Lega : Più che a una luna di miele, la storia del Governo Conte, dal primo Cdm a giugno 2018 a oggi, assomiglia alla cronaca di una guerra a bassa intensità tra M5S e Lega su praticamente tutto: temi ...

Alloggi popolari : l'ex consigliere Torricelli torna in libertà Dopo sei mesi ai domiciliari : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Milan - riecco Caldara Dopo più di 5 mesi : gioca un tempo con la Primavera : Sono passati 5 mesi e mezzo dall'ultima partita giocata da Mattia Caldara, tra l'altro l'unica presenza in stagione in Europa League contro il Dudelange. Dal 20 settembre è stato spettatore a causa ...

Tav sul binario morto? No - viaggia con tre mesi di ritardo. Ridimensionamento smentito - ipotesi di sì Dopo le europee : Mai parlato di 'mini-Tav'. Il premier Conte smentisce il progetto ridotto del treno ad alta velocità Torino-Lione e di aver chiesto una nuova analisi costi-benefici sull'opera. Il ministro delle ...

Giappone - alla nascita pesava 268 grammi : Dopo 5 mesi va a casa il bimbo prematuro più piccolo del mondo : È tornato a casa da una settimana, dopo avere trascorso i suoi primi cinque mesi di vita in ospedale. Perché il neonato, nato a Tokyo, alla nascita pesava 268 grammi. Ed è lui, a oggi, il bimbo più piccolo mai venuto al mondo. dopo di lui un bimbo nato nel 2008 che pesava 274 grammi e una bimba di 252 nel 2015, entrambi tedeschi. A conservare l’anagrafe dei prematuri più ‘leggeri’ del mondo è l’Università dell’Iowa. Il piccolo, ...

A 26 anni carbonizzato in auto - due arresti Dopo dieci mesi : Due gli arresti per l'omicidio di Valentino Improta, il 26 enne di Montesarchio, il cui cadavere fu ritrovato all'interno di un veicolo bruciato, sul Monte Taburno, il 4 maggio 2018. I...

Nato prematuro - pesava 268 grammi - Dopo 5 mesi lascia ospedale : è record : C'erano soltanto quattro casi noti al mondo di bambini nati con un peso inferiore di 300 grammi che sono poi riusciti a sopravvivere: tre in Giappone e uno in Germania. Ora nel Paese del Sol levante si aggiunge un altro caso, che tra l'...

Piero Barone e Valentina Allegri si sono lasciati : amore finito Dopo 5 mesi : Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati: il cantante de Il Volo torna single dopo 5 mesi di relazione Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati: è ufficiale. A dare la notizia in esclusiva, oggi, è stato il settimanale Chi. La storia tra la figlia del mister Massimiliano Allegri e del cantante de […] L'articolo Piero Barone e Valentina Allegri si sono lasciati: amore finito dopo 5 mesi proviene da Gossip e Tv.

Floriana Secondi : "Depressa per sei mesi Dopo il Grande Fratello" : Ha vinto nel 2003 al Grande Fratello per la sua simpatia e la sua irruenza, ma nessuno poteva immaginare che quella vittoria per lei sarebbe stata molto difficile da gestire. Floriana Secondi ha ...

Repubblica Ceca : indicatore fiducia di nuovo in crescita Dopo alcuni mesi : Praga, 25 feb 11:43 - , Agenzia Nova, - Il livello di fiducia nell'economia Ceca è leggermente aumentato a febbraio, attestandosi a 98,2 punti. La fiducia nella crescita economica... , Rep,