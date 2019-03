Domande per reddito | la partenza è soft | tutto calmo in Posta | qualche coda ai Caf

Partono le Domande per pensioni e reddito di cittadinanza - con Spid - alle Poste o ai Caf : I Caf e gli uffici postali da oggi 6 marzo sono a disposizione dei cittadini per le richieste di pensione e reddito di cittadinanza. Molti Centri di assistenza fiscale hanno predisposto opuscoli con le linee guida delle due misure e di come si andrà ad operare. Una cosa da sottolineare è che l’operazione, sia che si svolga tramite il canale di Poste Italiane o tramite i patronati ed i centri di assistenza è gratuita perché figlia di convenzione ...

Reddito di cittadinanza : in Fvg Caf e Poste pronti per le Domande : Giornata campale per i centri di assistenza fiscale dei sindacati e uffici postali, quella odierna. A partire da questa mattina, infatti, gli sportelli accoglieranno coloro che intendono richiedere il ...

Pensioni quota 100 docenti e Ata : i numeri delle Domande per regione : Si sono chiuse lo scorso 28 febbraio le pratiche per le domande di pensionamento con quota 100 dei dipendenti della scuola. Dunque è possibile ora fare un calcolo di quante saranno le uscite previste per settembre. Da tenere in considerazione che le domande dovranno essere esaminate anche dall’Inps per sapere se verranno accolte. I numeri esposti di seguito provengono dalle tabelle pubblicate da Il Sole 24 Ore. Il quotidiano analizza anche ...

Pensioni Quota 100 oltre 80mila Domande - Brambilla : 'Presto per dire che sia un successo' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 marzo 2019 vedono arrivare nuovi importanti aggiornamenti riguardo il numero delle richieste di accesso anticipato alla quiescenza tramite Quota 100. Nel frattempo da Itinerari Previdenziali si cerca di fare il punto della situazione rispetto agli aspetti più interessanti dell'operazione ed ai possibili risvolti per i lavoratori. Infine, dai sindacati si evidenzia il rischio insito nel blocco del turn ...

RIFORMA PENSIONI/ Domande per Quota 100 - dietro i numeri c'è di più : RIFORMA PENSIONI 2019. Si parla molto delle Domande presentate per accedere a Quota 100, la novità della RIFORMA delle PENSIONI. dietro i numeri c'è di più.

INPS - Quota 100 : superata la soglia delle 80mila Domande : Titoli Italia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I temi caldi Ecotassa: le auto interessate Economia circolare, il riciclo del legno ha generato 6.000 posti di lavoro Quota 100, la ...

Reddito - Caf : “Per le Domande fatte a marzo pagamento a maggio”. Sindacati : “Preoccupa il conflitto sui navigator” : A tre giorni dal 6 marzo, giorno dal quale sarà possibile fare domanda per il Reddito di cittadinanza, la consulta dei Caf ha approvato l’ipotesi d’intesa con l’Inps raggiunta venerdì per dare assistenza ai potenziali percettori. Le domande raccolte a marzo, ha spiegato il coordinatore della Consulta Mauro Soldini, saranno trasmesse all’Inps per la verifica dei requisiti dal 25 marzo fino al 15 aprile. Il 26 aprile i cittadini riceveranno ...

Reddito di cittadinanza - accordo tra Inps e Caf per accogliere le Domande - Sky TG24 - : Ai centri di assistenza fiscale andranno 10 euro più Iva a pratica. Si attiva così il terzo canale attraverso cui è possibile fare domanda, oltre al portale dedicato sul web e agli sportelli delle ...

Reddito di cittadinanza - anche i Caf accoglieranno le Domande. Dall'Inps 10 euro - più Iva - per ogni pratica : Intesa con l'Istituto di previdenza: il prossimo 4 marzo il via libera definitivo. Il commissario Pasquale Tridico, formalmente non ancora insediato, decisivo per sbloccare la trattativa

Reddito di cittadinanza - i Caf accoglieranno le Domande per 10 euro a modulo : I Caf accoglieranno le domande per il Reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza. L' Inps e la Consulta dei Caf hanno raggiunto un'intesa 'sul rinnovo della convenzione Isee e sulla nuova ...

Reddito di cittadinanza - i Caf accoglieranno le domande. Quasi 79mila Domande per Quota 100 : L'Inps e la Consulta dei Caf hanno raggiunto un'intesa «sul rinnovo della convenzione Isee e sulla nuova convenzione del Reddito di cittadinanza. Il verbale verrà sottoposto all'approvazione dell'...