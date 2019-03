Dl Carige | via libera del senato con 209 sì

Carige - piano di rilancio da 630 milioni Via mille posti di lavoro e 100 sportelli : Genova - Carige alza l'importo della ricapitalizzazione necessaria dai 400 milioni bocciati dall'assemblea di dicembre a 630 milioni: il solo stop due mesi fa dai soci, i Malacalza, ha un costo ...

Gruppo Carige - fusione ad aprile Via 1.000 bancari con quota 100 : I commissari straordinari di Banca Carige presentano il nuovo piano destinato a rendere l'istituto più redditizio e attraente "standalone" così da consentire una business combination, se i soci daranno il loro via libera. Si punta tagliare i crediti non performanti dal 22% al 6%-7%, tagliare i costi operativi di una quarantina di milioni chiudendo altre 100 filiali e prepensionando un migliaio di dipendenti, ...

Decreto Carige - al via la discussione generale alla Camera - ma l’Aula è completamente deserta : Al via nell’Aula deserta della Camera la discussione generale sul dl Carige. Le votazioni sugli emendamenti al testo, una settantina, avranno inizio domani pomeriggio: al momento è esclusa l’ipotesi che il governo ponga la questione di fiducia L'articolo Decreto Carige, al via la discussione generale alla Camera, ma l’Aula è completamente deserta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Carige - Modiano : risolviamo problemi - no a nazionalizzazione : Roma, 2 feb., askanews, - I vertici di Carige stanno cercando di 'risolvere i problemi' e non ci sono motivi per nazionalizzare la banca. Lo ha affermato Pietro Modiano, commissario straordinario dell'...

Banche - Carige chiede al Tesoro la garanzia dello Stato su obbligazioni per 2 miliardi. Via libera dell’Ue al decreto : Banca Carige ha chiesto al Tesoro la garanzia pubblica prevista dal decreto varato l’8 gennaio “per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di due miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi”. Lo ha comunicato la banca, che “si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro, nell’ambito del massimale previsto dal decreto”. La notizia è ...

Decreto Carige - Rampelli : via libera in 8 minuti? Neppure Renzi-Boschi… : "Più che il merito, che ancora non conosciamo, ci sorprende il metodo usato per questo Decreto legge. Otto minuti per approvare un dl di salvataggio di una banca, Neppure Renzi con Banca Etruria aveva osato tanto. Di certo il sistema del credito italiano va riformato, anzi, rifondato. La divisione delle banche commerciali dalle banche di affari è stata una priorità da noi indicata, insieme alla ripubblicizzazione della Banca d'Italia. Due pdl di ...

Carige avvia due diligence sui crediti deteriorati : I Commissari di Carige Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano "hanno avviato nelle ultime ore iniziative fondamentali per il futuro della banca". E' quanto si legge in un comunicato che cita ...

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Di Maio : "Risparmi tutelati" - Renzi : "Prima mentivate" : Di Maio: "Abbiamo approvato un decreto che tutela i risparmi dei cittadini che hanno scelto la banca Carige. Saremo sempre dalla parte dei risparmiatori e dei correntisti, sempre"

