ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019)May Cry, l’action game di Capcom, torna dopo anni di mancanza sulle console dei giocatori -ed un reboot “rinnegato”- in un tripudio di luci, una multitudine di armi e tanti tanti personaggi, diventando non solo un nuovo capitolo della saga storica di Dante, ma quasi una specie di antologia, che mette in campo ben tre personaggi utilizzabili completamente diversi tra di loro e ci permette di rivedere tanti comprimari dai capitoli precedenti.Nero è sicuramente il più semplice da usare tra i tre protagonisti, utilizzando la combinazione di spada ebreaker, la mano bionica costruita per sostituire l’arto perso dal personaggio, perché posseduto da un demone. Divertente e appagante forse il suo combat system non convincerà i giocatori più hardcore che sognavano combo allucinanti come nei primi capitoli, ma regalando un sistema di combattimento profondo e gestibile ...

infoitscienza : Devil May Cry 5: Domande e Risposte in diretta oggi pomeriggio alle 17:00 - Cascavel47 : Devil May Cry V, combattimenti adrenalinici, spettacolari ed appaganti a contorno di una campagna che non brilla… - italianaradio1 : Devil May Cry V, combattimenti adrenalinici, spettacolari ed appaganti a contorno di una campagna che non brilla -