Devil May Cry 5 - recensione

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità di combattimento di Nero : Devil May Cry 5 è uno dei titoli più attesi ed anticipati di Capcom, che di recente ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle abilità combattive di Nero, uno dei tre protagonisti principali di questo action.Come riporta Gamingbolt, il breve filmato mostra il cacciatore di demoni utilizzare combinazioni di spada, pistole e del suo Devil breaker per scatenare devastanti e spettacolari combo che i fan della serie non vedranno l'ora di ...

Hideaki Itsuno ammette che Devil May Cry 4 ha avuto problemi di budget nella creazione dei livelli : Devil May Cry 5 uscirà tra qualche giorno e Hideaki Itsuno di Capcom ha finalmente ammesso, in una nuova lunga video intervista, che la quarta parte della serie ha avuto un grosso problema di budget, con l'inclusione dei precedenti livelli durante la seconda metà di gioco, riporta DSOGaming.Come ha detto Itsuno, nella seconda metà del gioco i giocatori dovevano attraversare nuovamente i livelli precedenti perché il team di sviluppo non era in ...

Nel nuovo trailer di Devil May Cry 5 possiamo vedere alcune sequenze riprodotte in live action : Capcom ha condiviso un nuovo peculiare trailer del suo attesissimo Devil May Cry 5. Come riporta Gematsu, il filmato riproduce in live action alcune delle sequenze cinematiche che abbiamo avuto modo di vedere in occasione dell'E3 2018, e anche nella scorsa edizione del Tokyo Game Show.Il nuovo trailer è dunque interpretato da veri e propri attori, intenti a ripercorrere le principali sequenze che hanno presentato Devil May Cry 5 al grande ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 ripercorre tutta la storia della saga prima dell’uscita : 8 marzo 2019. È questa la data scelta da Capcom per l'uscita di Devil May Cry 5, atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo non va solo a confermare l'ottima annata della compagnia giapponese - iniziata con il sontuoso remake di Resident Evil 2 -, ma anche e soprattutto a proseguire una saga entrata ormai di diritto nell'Olimpo del gaming e nei cuori degli appassionati. L'indiavolato action game segnerà il ritorno del cacciatore di demoni ...

L'ultimo trailer di Devil May Cry 5 è un tuffo nella storia : Se volete fare un tuffo nella storia e nel mondo di Devil May Cry 5, il nuovo video trailer condiviso da Capcom su YouTube fa decisamente al caso vostro.Come riporta Dualshockers, sono passati undici anni tra Devil May Cry 4 e Devil May Cry 5, per cui è ragionevole supporre che qualche fan della saga sia un po' arrugginito sulla trama del gioco. Ebbene niente paura, ci pensa Capcom a rinfercarci la memoria con questo interessante trailer ...

Devil May Cry 5 in uno spettacolare e imperdibile trailer finale : Con l'uscita prevista per l'8 marzo che si avvicina a grandi passi, Capcom ha pubblicato il trailer finale di Devil May Cry 5, un filmato estremamente spettacolare che a quanto pare propone anche degli SPOILER definiti estremamente "stimolanti" e per questo motivo molto interessanti per i fan.Ecco un breve riassunto delle premesse di questo nuovo capitolo cortesia di VG247.com:Ambientato dieci anni dopo gli eventi di Devil May Cry 4, la minaccia ...

Appassionati di Devil May Cry rifatevi gli occhi : il cappotto di Dante è ufficialmente disponibile : Se per caso siete particolarmente Appassionati di Devil May Cry 5 e avete preso in considerazione l'idea di darvi alla caccia ai demoni a tempo pieno, ora è disponibile il cappotto ufficiale di Dante.Come riporta Dualshockers, se non vi trasformerete istantaneamente in Dante, quanto meno ne assumerete le sembianze.Il cappotto ufficiale è stato realizzato da Volante Design, società specializzata in abbigliamento tratto da videogiochi. Il ...

La prima recensione di Devil May Cry 5 è online : capolavoro o delusione? : Potere leggere una recensione di Devil May Cry 5 è un po' il desiderio - non troppo velato - della community di videogiocatori. Almeno in quest'ultimo periodo, in cui l'uscita dell'action game targato Capcom si fa sempre più vicina, fissata a venerdì 8 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Un desiderio che è stato puntualmente soddisfatto da Famitsu, celebre magazine nipponico punto di riferimento per i gamer della Terra del Sol Levante. Il ...

Devil May Cry 5 - prova : All'interno della stanza che ci ha permesso di giocare per tre lunghe ore con una versione piuttosto avanzata di Devil May Cry 5, togliendo per un attimo le cuffie dalle orecchie che pompavano l'esagerata e avvolgente colonna sonora, tra le mura rimbombava unicamente il feroce ticchettio delle dita che sbattevano sui tasti dei joypad. Una furia alimentata da un altissimo tasso di concentrazione e da un pad ben saldo tra le mani che sudavano per ...

"L'industria videoludica tifa per Devil May Cry V così altri potranno tornare a realizzare nuovamente titoli hack & slash" : Devil May Cry 5 è un titolo molto atteso, sopratutto se consideriamo che quello degli hack and slash non è di certo uno dei generi più in voga di questi tempi e a sottolinearlo ci sono anche i colleghi di Gamereactor che hanno avuto l'occasione di intervistare il director del nuovo DMC.In occasione di un evento anteprima di Devil May Cry 5 il director del gioco Hideaki Itsuno a risposto in questo modo quando gli è stato chiesto se pensasse di ...

Per vedere Dante in Super Smash Bros. Ultimate è necessario l'arrivo di Devil May Cry 5 su Switch : Una volta che la serie Super Smash Bros. di Nintendo iniziò davvero ad abbracciare l'aggiunta di personaggi di terze parti, l'elenco dei suggerimenti dei fan non ha mai avuto fine.I rumor ci hanno parlato dei possibili arrivi di Banjo e Kazooie o di Erdrick di Dragon Quest. I fan, però, vorrebbero anche l'introduzione di un illustre personaggio in Super Smash Bros. Ultimate, ovvero Dante di Devil May Cry.A tal proposito, come riporta VG247.com, ...

Il director di Devil May Cry 5 preferirebbe realizzare un capitolo tutto nuovo piuttosto che un remake dei vecchi giochi : Il director di Devil May Cry 5, Hideaki Itsuno, ha dichiarato che preferirebbe lavorare su un nuovo gioco della serie piuttosto che a un remake.VideoGamer ha avuto l'occasione di parlare con Itsuno-san in un recente evento per DMC 5 e gli ha chiesto se sarebbe interessato a fare un remake di uno dei giochi del passato, soprattutto considerando l'eccellente risposta al recente remake di Resident Evil 2 di Capcom.Itsuno-san ha detto: ...