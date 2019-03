Dal fallimento alla rinascita Una coppia ha comprato l' azienda in declino e ha riassunto

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La storia, almeno inizialmente, è una di quelle che già si conoscono e che nella maggior parte dei casi non hanno un lieto fine. Ma non è certo questo il caso. Nel 2017, a Bergamo, l'3B Meccanica srl è fallita e i dipendenti hanno rischiato di perdere il proprio posto di lavoro dopo tanti anni di servizio. Ma una mattina l'intuizione: "Visto che non si trovano acquirenti, perché non ce la prendiamo tu e io". Detto, fatto. Ferruccio Bonacina, 42 anni, e la moglie Claudia Zini, 41 anni, hanno deciso di prelevare la ditta e risollevare le sorti della fabbrica e degli altri dipendenti, come riporta il Quotidiano Nazionale.Primo gesto di marito e moglie diventati anche soci è stata la reintegrazione dei preziosi colleghi di fabbrica, in tutto 13 su 22, ossia tutti quelli chge non erano entrati in prepensionamento. Poi, dal luglio 2018, ...

