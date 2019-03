Dago in the Sky | D’Agostino smonta le gerarchie estetiche per raccontare l’arte

davidemaggio

(Di mercoledì 6 marzo 2019)in the SkyL’immagine invade lo schermo e immerge il telespettatore in una sorta di realtà aumentata, dove antiche e moderne forme d’arte si sovrappongono, sino a fondersi: addio alle antiche. Robertotorna su Sky Arte con un racconto “fuori canone”, che intende interpretare il rapporto tra società ed arte in un contesto post-televisivo in cui il piccolo schermo si è ibridato con il web ed i nuovi media. Di questo si occuperà la quarta edizione diin the Sky, in onda da domani – 7 marzo – alle 21.15 per dieci puntate.Dopo aver raccontato la rivoluzione digitale e le manie dell’uomo moderno (che in realtà affondano le loro radici nel tempo), stavoltaaffronterà l’evoluzione estetica che, attraverso le forme figurative ed i loro significati, ha investito la società, la vita privata e quella ...

_DAGOSPIA_ : DAGO IN THE SKY - ''LA TV E' ESTETICA, SE GLI ALTRI NON LO FANNO VUOL DIRE CHE NON HANNO IDEE'… - ricrrooll : povero @dagospia3 un #romano che odia #roma un #italiano che odia l’ #Italia DAGO IN THE SKY - ''LA TV E' ESTETICA… - davidemaggio : #DagoInTheSky: D’Agostino smonta le gerarchie estetiche per raccontare l’arte -