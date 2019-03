Da questa estate stop all' invasione di spettacoli al Teatro Antico

Nintendo annuncia Dr. Mario World in arrivo questa estate per Android : Nintendo oggi ha rivelato un nuovo gioco in arrivo quest'anno per i dispositivi mobili Android e iOS in collaborazione con LINE, per sviluppare congiuntamente il nuovo Dr. Mario World. Il gioco è descritto come un "puzzle d'azione" ed è attualmente in programma di essere rilasciato all'inizio dell'estate a livello globale in forma gratuita con acquisti in-app opzionali. L'articolo Nintendo annuncia Dr. Mario World in arrivo questa estate per ...