Da oggi è disponibile l' Operazione Burnt Horizon di Rainbow Six Siege

Left Alive disponibile da oggi su PS4 e PC : Square Enix ha annunciato oggi che il nuovissimo sparatutto di sopravvivenza e d’azione Left Alive è ora disponibile per PlayStation 4 e STEAM. Left Alive è una storia di sopravvivenza ambientata durante una devastante invasione a Novo Slava, una città distrutta dalla guerra. I giocatori dovranno sopravvivere scoprendo strade alternative, creando potenti trappole e anche utilizzando armi avversarie contro i nemici ...

DEAD OR ALIVE 6 disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : KOEI TECMO Europe e Team NINJA sono fieri di annunciare che DEAD OR ALIVE 6 è ora disponibile. I giocatori sono nuovamente invitati ad immergersi nel mondo di DOATEC per competere contro alcuni dei combattenti più brutali e belli mai creati. Yohei Shimbori, Producer e Director di DEAD OR ALIVE 6 ha dichiarato: Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro e dello sforzo di Team NINJA per la creazione di questo gioco. Come fan dei ...

Il curioso roguelite fantascientifico Beacon disponibile da oggi in versione Steam early access : Monothetic è lieta di annunciare che il suo Beacon (top-down shooter fantascientifico) è da oggi disponibile in early access. Il giocatore vestirà i panni di uno dei cloni della corsara Freja Akiyama, che si trova intrappolata su un misterioso pianeta. L'obiettivo è quello di raggiungere una boa di soccorso al fine di chiamare aiuto.Come riporta VG247, il gioco sfrutta un interessante sistema di mutazioni, durante il gioco si potrà infatti ...

Il top-down shooter Beacon disponibile da oggi in versione Steam early access : Monothetic è lieta di annunciare che il suo Beacon (top-down shooter fantascientifico) è da oggi disponibile in early access. Il giocatore vestirà i panni di uno dei cloni della corsara Freja Akiyama, che si trova intrappolata su un misterioso pianeta. L'obiettivo è quello di raggiungere una boa di soccorso al fine di chiamare aiuto.Come riporta VG247, il gioco sfrutta un interessante sistema di mutazioni, durante il gioco si potrà infatti ...

Il modulo per richiedere il reddito di cittadinanza. Da oggi è disponibile sul sito dell'Inps : Da oggi è disponibile sul sito dell'Inps il modulo per fare richiesta del reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. Può essere scaricato e compilato attraverso questo link. In testa al modulo viene riportato il funzionamento della misura di contrasto alla povertà, chi può beneficiarne e chi ne è invece escluso.Viene poi spiegato a quanto ammonta il beneficio economico e la sua durata, i requisiti di ...

Dazn accelera la sua espansione globale - da oggi disponibile anche in Spagna : Dazn, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, è ora disponibile in Spagna, avvicinando lo sport agli appassionati in maniera accessibile e conveniente. Il lancio in Spagna è solo l’ennesimo passo nell’espansione globale di Dazn, ora disponibile in otto nazioni dopo l'arrivo in Giappone, Germania, Austria e Svizzera nel 2016, Canada nel 2017, Italia e Stati Uniti ...

Trials Rising è disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Trials Rising è ora disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, al prezzo di 24,99 €. Ubisoft RedLynx, uno studio con sede a Helsinki, in Finlandia, è tornato con Trials Rising per offrire il più ricco e avvincente seguito della serie, combinando il suo celebre gameplay con uno stile grafico rinnovato, ancora ...

NieR : Automata Game of the YoRHa Edition è disponibile da oggi su PS4 e Steam : Square Enix ha annunciato che potrete prendere parte all'epica battaglia tra le forme di vita meccaniche e gli androidi come non avete mai fatto prima d'ora, in NieR:Automata Game of the YoRHa Edition, disponibile per PS4 e Steam a partire da oggi. Dopo aver venduto più di 3,5 milioni di copie fisiche e digitali dalla sua uscita, NieR: Automata ha ricevuto moltissimi commenti positivi in tutto il mondo per il suo fantastico mix di azione e ...

DiRT RALLY 2.0 disponibile da oggi : Codemasters è fiera di annunciare che DiRT RALLY 2. 0 è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD e tramite Steam). Sequel dell’acclamato DiRT RALLY del 2015, DiRT RALLY 2.0 migliora l’esperienza in pista e offre la più autentica esperienza di RALLY ma vista in un videogioco. Le nuove funzionalità, tra cui la scelta delle gomme, aggiungono un livello di ...

Non mentire fiction : da oggi è disponibile la replica della prima puntata : replica prima puntata Non mentire: dal 22 febbraio su Mediaset Play È finalmente disponibile su Mediaset Play – il servizio streaming di Mediaset – la replica della prima puntata di Non mentire, la fiction di successo con protagonisti Greta Scarano e Alessandro Preziosi. Rispetto alle altre serie, l’azienda ha scelto di posticipare la data d’uscita […] L'articolo Non mentire fiction: da oggi è disponibile la replica ...

Thimbleweed Park è da oggi disponibile gratuitamente su PC : Sull'Epic Games Store possiamo da oggi trovare gratuitamente Thimbleweed Park, come possiamo vedere."Ti diamo il benvenuto a Thimbleweed Park. Popolazione: 80 schizzati. Un hotel infestato, un circo abbandonato, una fabbrica di cuscini distrutta da un incendio, un cadavere pixellato sotto il ponte, gabinetti alimentati da valvole termoioniche... di sicuro non hai mai visto un luogo come questo.A Thimbleweed Park, un cadavere è l'ultimo dei tuoi ...

Nubia Red Magic Mars è disponibile da oggi a partire da 399 euro : Nubia Red Magic Mars è disponibile da oggi in Italia: lo smartphone da gaming può essere acquistato a un prezzo di partenza di 399 euro direttamente sul sito ufficiale. L'articolo Nubia Red Magic Mars è disponibile da oggi a partire da 399 euro proviene da TuttoAndroid.

METRO EXODUS disponibile da oggi : Deep Silver e 4A Games sono felici di annunciare che METRO EXODUS è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC. METRO EXODUS arriva oggi su PC, PS4 e Xbox One METRO EXODUS vede Artyom e una banda di Spartan Rangers fuggire dalla METROpolitana di Mosca e intraprendere un viaggio epico attraverso la Russia post-apocalittica. Ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky, METRO EXODUS intreccia una potente storia con ...

FAR CRY NEW DAWN disponibile da oggi : Ubisoft annucia che Far Cry New DAWN, l’ultimo episodio della pluripremiata serie Far Cry, è disponibile da oggi. Ambientato in un mondo post-apocalittico mozzafiato, Far Cry New DAWN è disponibile da oggi per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X al prezzo di 40€. Sviluppato da Ubisoft Montreal con la collaborazione di Ubisoft Shangai, Ubisoft Kiev e Ubisoft Bucarest, Far ...