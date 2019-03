ansa

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Napoli, 6 mar - La federcalcio dellaha riqualificato loFaisal Al-Husseini installando nuovi seggiolini, un sistema di drenaggio per l'acqua piovana e un prato artificiale di ultima ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Da Fifa fondi per stadio Palestina Faisal al-Husseini ristrutturato e con nuovo terreno artificiale - ansacalciosport : Da Fifa fondi per stadio Palestina. Faisal al-Husseini ristrutturato e con nuovo terreno artificiale | #ANSA - DailyMuslimIT : #Palestina, dalla #Fifa i fondi per riqualificare lo #stadio “Faisal Al-Husseini” -